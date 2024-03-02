“يابختك لو اسمك منهم“ رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي بالزيادة الجديدة 15%

تم إطلاق دعم تكافل وكرامة من قبل الحكومة المصرية للمواطنين الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم زيادة المنحة لهذا الشهر بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ويجب العلم أنه يتم صرف المنحة وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نقدمه لكم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي.

تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

للاستعلام عن كل ما يخص تكافل وكرامة يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي. ثم قم بالدخول على خانة تكافل وكرامة. يرجى إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم. بمجرد الضغط على زر استعلام سوف يظهر لك النتيجة الخاص بك سواء بالقبول أو الرفض.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

من المقرر أن يتم زيادة المعاش لتكون كالتالي:

من المقرر أن يكون معاش الأيتام 437.5 جنيه بدلا من 350 جنيه.

سوف يتم صرف معاش بقيمة 625 جنيه للمستفيدين الذين يحصلون على معاش قيمته 500 جنيه.

سوف يتم زيادة المعاش الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ليكون 562.5 جنيه بدلا من 450 جنيه.

من المقرر أن تكون قيمة المعاش الخاصة بكبار السن 562.5 جنيه وذلك بدلا من 450 جنيه.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يجب توافر مجموعة من الشروط من أجل الحصول على الدعم وهي:

عدم استفادة المتقدم من أي شكل من أشكال الدعم.

يجب أن يكون المتقدم غير مقيد لأي وظيفة.

يشترط أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية.

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك باهظة الثمن سواء عقارات أو سيارات.

المستندات المطلوبة للتقديم على المعاش