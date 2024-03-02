هتصرف متقلقش.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة جديدة 2024 للرجال والنساء عبر منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة جديدة 2024، هناك بريق من الأمل يعيش عليه الألف من المواطنين في العراق، وينتظرون أي خبر جديدة عن صرف المستحقات التي تتعلق بالدفعة السابعة التي تشكل أهمية كبير، وتعتبر الدفعة السابعة هي الدفعة الأولى التي تعمل على صرفها وزارة العمل خلال هذه الفترة وهي الدفعة الأولى لسنة 2024، أكدت وزارة العمل العراقية والحماية الاجتماعية أن الموقع الرسمي للوزارة ومنصة مظلتي قد استقبل أكبر عدد من المتقدمين على الدفعة السابعة

وقد تم الكشف عن عدد كبير من المتجاوزين على الشبكة وجاري العمل على إبعادهم من المنظومة وحصر عدد المشمولين ضمن فئات الاستحقاق التي تستهدفهم الوزارة قد تقدم لهم المساعدة ويد العون في ظل هذا العلاء، تابعوا معنا التقرير التالي للإطلاع على المزيد حول كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة جديدة 2024

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة جديدة 2024

هناك بريق جديد من الأمل قد يشع نوره قريباً في عموم محافظات العراق بعد انتهاء فحص طلبات التسجيل على الدفعة السابعة، على أن يتم شمول أكثر من سبعون ألف أسرة عراقية رجال ونساء، وتظهر كشوفات المشمولين عبارة عن pdf صفحات يوجد بها كشوفات للرجال والنساء يتم رفعها بعد وضع الموازنة المالية من قبل الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل و تجدونها بشكل إلكتروني عبر الموقع المخصص لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تحصلون على الكشوفات بشكل رسمي فور إعلان النتائج فور انتهاء الفحص والبحث الاجتماعي لأكثر من 100 ألف متقدم من جميع محافظات العراق وكل نا عليكم اتباع ما يلي: