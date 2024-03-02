اضبط تردد قناة ماسبيرو زمان الجديد 2024 على نايل سات واستمتع بالأفلام القديمة

تردد قناة ماسبيرو زمان الجديد 2024 على نايل سات ، هو من ضمن أكثر العمليات البحثية من قبل محبي وعشاق الأفلام القديمة. قناة ماسبيرو زمان تعمل على تقديم محتوى ترفيهي وثقافي في نفس الوقت وذلك من خلال ما تقدمه من أفلام عربية من الزمن الجميل، فمن خلال هذه الصفحة نستعرض معاً تردد قناة ماسبيرو زمان الجديد 2024 على نايل سات، وذلك لجميع من يرغب في ضبط التردد وإضافة القناة عبر الجهاز الخاص به.

تردد قناة ماسبيرو زمان الجديد 2024

قناة ماسبيرو زمانMaspero Zaman هي قناة تلفزيونية مصرية تعرض محتوى ترفيهي وثقافي قديم من الأرشيف التلفزيوني المصري. تهدف القناة إلى إعادة عرض البرامج والمسلسلات والأفلام القديمة التي تم إنتاجها في فترات سابقة، مما يسمح للمشاهدين بمشاهدة واسترجاع الذكريات والتعرف على التراث الثقافي المصري.

كما تعد قناة ماسبيرو زمان جزءًا من الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، وتبث برامجها عبر الأقمار الصناعية ومنصات البث التلفزيوني المختلفة. يمكن للمشاهدين في مصر وخارجها الاستمتاع بمشاهدة البرامج القديمة على هذه القناة.

تردد قناة ماسبيرو زمان 2024 على نايل سات

قناة ماسبيرو زمان تعتبر واحدة من الوجهات الشهيرة لعشاق الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية القديمة في مصر والعالم العربي.

القمر: نايل سات.

التردد: 11842.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

دقة الجودة: SD.

قناة ماسبيرو زمان تقوم بعرض العديد من البرامج التلفزيونية القديمة المحبوبة والشهيرة. بعض البرامج التلفزيونية القديمة التي يمكن أن تتضمنها قناة ماسبيرو زمان. كما يمكن مشاهدة بعض البرامج القديمة التي تعرضها قناة ماسبيرو زمان عبر الإنترنت. يتوفر العديد من المنصات والمواقع التي توفر مكتبة من البرامج التلفزيونية القديمة للمشاهدة عبر الإنترنت.

ومن بين هذه المنصات: قناة ماسبيرو زمان على يوتيوب: يمكنك العثور على قناة رسمية لماسبيرو زمان على يوتيوب حيث يتم تحميل بعض البرامج القديمة على القناة للمشاهدة المجانية.