“برواتب مجزية” خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 وشروطها

عند الاحتياج إلى موظفين في هيئة الجمارك الجزائرية تقوم الهيئة بالقيام مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 والإعلان عنها وتحديد موعدها ثم يتم التقديم عليه من الجنسين ذكور وإناث مع تحديد بعض الشروط لابد من توفرها في المتقدم.

ما هى الشروط التى حددتها الدولة الجزائر في مسابقة الجمارك

هناك عدة شروط لابد من توافرها في المتقدم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024، وهذه الشروط كالتالي:

سوف نذكر أول شرط وهو خاص بالمتقدمين من الذكور فقط، أولاً لابد من أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أخذ شهادة إعفاء أو تأجيل.

الشروط التى لابد توفرها للجنسين هى أن يكون من ضمن الصفات الجسدية بالنسبة لطول قامة الرجال مائة وستة وستون ويبدأ وزن الرجل من خمسين كيلو إلى تسعين كيلو جرام.

وبالنسبة لطول قامت النساء مائة وستة وخمسون وأن يكون وزنهم بين خمسة وأربعمائة خمسة وثمانين.

ألا يكون لديه أي أمراض في النظر، وأن يكون حدة النظر عشرين على خمسة عشر بدون أي تصحيح للنظر مثل العدسات أو النظارات.

أن يتمتع المتقدم بالصحة الجيدة والعقلية السليمة والذكاء لكي يؤدي مهام المنصب المطلوب.

كما لابد من اجتياز الكشف الطبي والاختبارات النفسية التي حددتها هيئة الجمارك الجزائرية في تقييم المتقدمين واختيار الأنسب.

خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك 2024

يتم التسجيل في مسابقة الجمارك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة موقع مدير الجمارك العامة.

قم بملئ الاستمارة الخاصة بالبيانات المطلوبة منك.

بعد التحقق من البيانات قم بالضغط على إرسال النموذج.

قم بتسديد رسوم الاشتراك في المسابقة.

قم بتجهيز باقي المستندات وطباعة استمارة طلب الالتحاق للتوجه إلى هيئة الجمارك.

ما هي الوظائف المطلوبة للتعيين في الجمارك الجزائرية

قامت هيئة الجمارك بتحديد الوظائف عبر الإعلان عن المسابقة، وهي كالتالي: