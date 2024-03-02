مع الخطوات.. سارع واحجز الآن تذاكر فعاليات بوليفارد وورلد 2024 في الرياض

يعتبر مجمع “بوليفارد وورلد” واحداً من أهم مراكز الترفيه والتسلية في المملكة العربية السعودية، المعروف أيضاً باسم “جادة المدينة” الذي يقام خلال موسم الرياض الترفيهي العالمي، يتميز هذا المجمع بتنوعه الفريد الثقافي والفني، مما يجعله محطة لا غنى عنها للزوار المهتمين بالاستكشاف والتجربة، ويعكس بوليفارد وورلد تراثاً متنوعاً من الثقافات والحضارات، كما يقدم فرصة للتسوق من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية، وتذوق أشهى الأطباق الفريدة، والاستمتاع بالفعاليات الفنية الممتعة، وفي هذا المقال سنستعرض لكم كيفية الدخول وحجز تذاكر فعاليات بوليفارد وورلد 2024 بسهولة عبر منصة وي بوك الإلكترونية.

أوقات الزيارة والمدن التي يضمها مجمع “بوليفارد وورلد”

انطلقت منطقة بوليفارد وورلد بفعالياتها المميزة، منذ شهر نوفمبر للعام 2023، لتمتد رحلتها الثقافية والترفيهية المبهجة حتى الـ 29 من أبريل 2024، وترحب بزوارها الكرام بشكل يومي من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهو يضم مدن عديدة مثل مدن الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، المغرب، المكسيك، إسبانيا، الصين، الهند، إيطاليا، فرنسا، تايلند، مصر، الشام، بريطانيا.

رسوم الدخول لبوليفارد وورلد لعام 2024

تتضمن لائحة أسعار تذاكر الدخول مجموعة متنوعة من الخيارات لتلبية احتياجات الزوار المختلفة وهي كالتالي.

تذكرة الزيارة خلال أيام الأسبوع: بتكلفة 29 ريالاً سعودياً. تذكرة الزيارة في نهاية الأسبوع: تتوفر بسعر 58 ريالاً سعودياً. تذكرة BLVD World Family: بتكلفة 520 ريالاً سعودياً. تذكرة BLVD World Gold: بتكلفة 218 ريالاً سعودياً. تذكرة BLVD World VIP: بسعر 327 ريالاً سعودياً. تذكرة BLVD World Value: بتكلفة 109 ريالاً سعودياً.

خطوات حجز التذاكر عبر منصة بوي بوك

يمكنك الحصول على تذاكر دخول لمنطقة بوليفارد وورلد بسهولة من خلال منصة وي بوك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة وي بوك عبر متصفح الإنترنت اختر فعالية بوليفارد وورلد من بين الخيارات المتاحة انقر على أيقونة “استكشف واحجز” لبدء عملية الحجز حدد تاريخ الزيارة المناسب لك واختر الفئة المناسبة من التذاكر المتوفرة قم بإدخال معلومات الدفع اللازمة واستكمال العملية

بعد الانتهاء، ستتمكن من طباعة التذاكر الإلكترونية وحملها على جوالك للدخول إلى فعاليات بوليفارد وورلد.