جهزي لسفرة رمضان.. اسعار الفراخ اليوم في مصر “أبيض – ساسو – بلدي – أمهات” بالمزرعة والأسواق

اسعار الفراخ اليوم في مصر تشغل بال التجار وربات المنزل وأيضًا أصحاب المحلات في جمهورية مصر العربية، حيث كما توقع الخبراء فإن أسعار الدواجن تواصل الانخفاض بعد انخفاض أسعار الأعلاف وأيضًا انهيار سعر صرف الدولار في السوق السوداء للنصف، وفي تقرير اليوم نوضح لكم الأسعار للمستهلك وداخل المزرعة، فضلًا تابعوا عبر “البديل”.

اسعار الفراخ اليوم في مصر

توقع الخبراء انخفاض أسعار الدواجن في المزرعة وللمستهلك الفترة الحالية والقادمة إن شاء الله، وذلك بالتزامن مع صفقة رأس الحكمة، وبكل تأكيد يختلف السعر بالمزرعة عن سعره في الأسواق للمستهلك، وذلك كسعر للتكلفة والشحن والتعبئة والعمال وغيرها من الأمور الأخرى، وسجلت الأسعار اليوم في المزرعة والمستهلك على هذا النحو:

الدواجن السعر في المزرعة السعر للمستهلك كيلو الفراخ البيضاء 93 ج 105 ج كيلو الفراخ البلدي 79 ج 90 ج كيلو الدواجن الساسو 105 ج 115 ج كيلو الفراخ الأمهات 79 ج 90 ج

والجدير بالذكر أن الأسعار في الأسواق للمستهلك قد تزيد أو تقل عن هذا المبلغ، وذلك على حسب المسافة بين المزرعة والمحل للمستهلك.

بورصة الدواجن اليوم

وضحنا لكم اسعار الفراخ اليوم في مصر في المزرعة وللمستهلك أيضًا، وبالنسبة لباقي المنتجات وفقًا لـ بورصة الدواجن فقد سجلت ما يلي: