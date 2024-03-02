“ادفع المقدم واستلم المفتاح”.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وخطوات الحجز

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، تتلقى شقق الإسكان الجديدة إقبالًا واسعًا من قبل المواطنين، حيث يعمل بنك الإسكان والتعمير على إطلاق عدة مشروعات سكنية في مناطق متنوعة، نشر الموقع الرسمي للبنك تفاصيل مفصلة حول هذه المشروعات، بما في ذلك مدة سداد القروض ومساحات الشقق، يتميز مشروع في 6 أكتوبر بطريق الواحات بالجيزة بتصاميم عصرية وموقع مميز، وكذلك يشمل المشروع في المنتزه بالإسكندرية بأماكن استراتيجية وخدمات متكاملة، بالإضافة إلى ذلك، يشمل بنك الإسكان والتعمير مشروعات سكنية في كمبوندات التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث تتمتع الشقق بتصاميم فريدة ومرافق حديثة، تُقدم هذه المشروعات فرصًا للمواطنين لتحقيق حلم السكن الخاص بهم، وتتيح لهم فرصة الاستفادة من خيارات سداد مرنة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

اليكم شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024:

يتعين على الفرد الراغب في حجز الشقق أن يكون مواطنًا مصريًا من الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الإعلان، ويجب أن يكون لديه الأهلية للتصرف والتعاقد.

غير مسموح للأسر، بما في ذلك الزوج والزوجة والأطفال القصر، بتقديم طلب لحجز أكثر من وحدة سكنية.

يُعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع، ويعتبران مكملين لأحكامه.

خطوات حجز شقق الإسكان المتميز التكميلي 2024