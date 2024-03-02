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موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر آذار 2024 بالعراق مع تطبيق الزيادات المعلن عنها
يبحث الكثيرون من المتقاعدين في العراق عن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر آذار 2024، وذلك بعد تطبيق الزيادات ومع بداية عام 2024 فقد أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا هام بخصوص تطبيق زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 10%، وذلك بهدف تعزيز مستوى المعيشة للمواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور.
وفي إطار هذا القرار، تم تحديد الحد الأدنى للراتب الجديد للموظفين بمبلغ 45 ألف دينار عراقي، بينما يبلغ الحد الأدنى للراتب الجديد للمتقاعدين 30 ألف دينار عراقي هذا وبالإضافة إلى ذلك، تم زيادة بدل النقل بنسبة 20%، ليصل إلى 15 ألف دينار عراقي للموظفين، و10 آلاف دينار عراقي للمتقاعدين.
موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر آذار
وسوف يتم صرف المرتبات مع نهاية شهر آذار 2024
جدول زيادات رواتب المتقاعدين بالعراق
|المتقاعد
|الراتب القديم (دينار عراقي)
|الراتب الجديد (دينار عراقي)
|400 ألف دينار
|400,000
|500,000
|350 ألف دينار
|350,000
|500,000
|625 ألف دينار
|625,000
|725,000
|850 ألف دينار
|850,000
|950,000
رابط استعلام صرف رواتب المتقاعدين
- قم بالنقر على خانة “المتقاعدين” على الصفحة الرئيسية للموقع وزارة المالية في العراق.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي حصلت عليها من الوزارة سابقًا، أو قم بإنشاء حساب جديد إذا لم تكن مسجل من قبل.
- اختر نوع الاستعلام المطلوب من القائمة المتاحة، مثل “استعلام عن الراتب” أو “استعلام عن البيانات الشخصية” أو “استعلام عن الحالة الاجتماعية” وما إلى ذلك.
- قم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة بدقة وصحة، وتأكد من عدم وجود أخطاء أو مغالطات.
- اضغط على زر “استعلام” في أسفل الصفحة، وانتظر لحظة حتى يتم عرض النتيجة على الشاشة.
- قم بطباعة النتيجة أو حفظها على جهازك للاستخدام فيما بعد.