موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر آذار 2024 بالعراق مع تطبيق الزيادات المعلن عنها

يبحث الكثيرون من المتقاعدين في العراق عن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر آذار 2024، وذلك بعد تطبيق الزيادات ومع بداية عام 2024 فقد أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا هام بخصوص تطبيق زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 10%، وذلك بهدف تعزيز مستوى المعيشة للمواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور.

وفي إطار هذا القرار، تم تحديد الحد الأدنى للراتب الجديد للموظفين بمبلغ 45 ألف دينار عراقي، بينما يبلغ الحد الأدنى للراتب الجديد للمتقاعدين 30 ألف دينار عراقي هذا وبالإضافة إلى ذلك، تم زيادة بدل النقل بنسبة 20%، ليصل إلى 15 ألف دينار عراقي للموظفين، و10 آلاف دينار عراقي للمتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر آذار

وسوف يتم صرف المرتبات مع نهاية شهر آذار 2024

جدول زيادات رواتب المتقاعدين بالعراق

المتقاعد الراتب القديم (دينار عراقي) الراتب الجديد (دينار عراقي) 400 ألف دينار 400,000 500,000 350 ألف دينار 350,000 500,000 625 ألف دينار 625,000 725,000 850 ألف دينار 850,000 950,000

رابط استعلام صرف رواتب المتقاعدين