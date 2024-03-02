موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفيدرالية … والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني، ينهي فريق نادي الزمالك المران الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق سوار الغيني ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية، والتي سوف تقام مساء يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

ويبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني، والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولي وتبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويعيش الزمالك حالة من الإنتعاش بسبب الفوز الذي حققه في المباراة الأخيرة له أمام نظيره الداخلية محرزاً هدف مقابل لا شئـ في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الخميس ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيلة الزمالك أمام سوار الغيني

وكشف خوسيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيلة الزمالك أمام سوار الغيني، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، وسيد عبد الله نيمار.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما

وأخيراً في خط الهجوم: شيكابالا ومصطفى شلبي وناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباراه الزمالك غدا امام سوار الغيني

وكانت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية أعلنت عن عرض مباراة الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفيدرالية الافريقية، على قناة بي ان سبورت 6 والتي يمكنكم استقبالها على التردد التالي: