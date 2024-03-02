“اجري جهز محفظتك يمعلم”.. منحة العماله الغير منتظمة بقيمة 1000 جنيه.. فرحه كبيره للشعب المصري..!!

تتيح وزارة القوى العاملة في مصر للعمالة غير المنتظمة فرصة الحصول على منحة مالية بقيمة 1000 جنيه شهريا، وذلك من خلال تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الرسمي، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم هذه الشريحة المهمة من المجتمع وتخفيف العبء المالي عنها خلال الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

طريقة الاستعلام عن المنحة

للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية

الخطوة الأولى قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة. الخطوة الثانية اختر قسم الخدمات الالكترونية من القائمة الرئيسية. الخطوة الثالثة اختر خدمات العمالة غير المنتظمة من القائمة الفرعية. الخطوة الرابعة قم بملء نموذج الطلب عبر الموقع بالمعلومات المطلوبة. الخطوة الخامسة أرفق الوثائق اللازمة كشهادة عدم القدرة على العمل وبيان بالدخل.

منحة العمالة الغير منتظمة لها عدة مميزات منها