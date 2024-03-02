نتفليكس تُعلن عن ارتفاع أسعار الاشتراك في جميع الباقات.. إليكم التفاصيل!

مع الارتفاع الشديد في جميع السلع والمستهلكات التي نحتاجها تفاجئ الكثير من محبي مشاهدة المنصات الإلكترونية من انتشار إشاعات حول ارتفاع أسعار باقات نتفلكس، وقد تسبب ذلك الخبر في غضب الكثيرين وبدأ الكثير يتساءل عن ارتفاع أسعار الاشتراك في جميع الباقات، وسوف نوضح ذلك في هذا المقال.

ارتفاع باقات نتفليكس Netflix