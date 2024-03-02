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نتفليكس تُعلن عن ارتفاع أسعار الاشتراك في جميع الباقات.. إليكم التفاصيل!
مع الارتفاع الشديد في جميع السلع والمستهلكات التي نحتاجها تفاجئ الكثير من محبي مشاهدة المنصات الإلكترونية من انتشار إشاعات حول ارتفاع أسعار باقات نتفلكس، وقد تسبب ذلك الخبر في غضب الكثيرين وبدأ الكثير يتساءل عن ارتفاع أسعار الاشتراك في جميع الباقات، وسوف نوضح ذلك في هذا المقال.
ارتفاع باقات نتفليكس Netflix
- تعد منصة فليكس الإلكترونية من أكثر المنصات الإلكترونية مشاهدة وذلك لأنها تقوم بعرض كل ما هو حصري وجديد.
- لذا بعد ما تم الحديث عن ارتفاع أسعار باقاتها الجديدة أصبح حديث جميع المشاهدين هو البحث عن معرفة الأسعار الجديدة وسوف نوضحها لكم فيما يلي.
- وحقيقة هذا الخبر أنه لم يتم الإعلان رسمياً من قبل منصة نتفلكس عن أي ارتفاع لأسعار باقاتها حتى هذه اللحظة.
- وقد كانت أسعار باقاتها هو ١٢٠ جنيه مصري بدلاً من مبلغ ١٦٥ جنيه، وذلك منذ عام ٢٠٢٢م.
- حيث أعلنت عن تخفيض كبير للمشتركين الجدد في المنصة وذلك لجذب عدد كبير من المشاهدين.
- كما بلغ سعر الباقة المميزة إلى ٢٠٠ جنيه مصري وبعد التخفيضات وصلت إلى ١٦٥ جنيه.
- ووصل الاشتراك السنوي لباقة نتيفلكس مبلغ ١,٤٤٠ جنيه مصري.
- وارتفعت الأسعار السابقة في شهر أكتوبر الماضي قليلاً وفق الخطة الأساسية للمنصة.
- ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن أي زيادة في أي باقة من باقاتها سواء الشهرية أو السنوية.
- وكل ما يدور هي إشاعات وتوقعات فردية نتيجة ارتفاع كافة السلع الأخرى، حيث صرح هولديك أنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة جديدة في أسعار باقات نتفليكس.
- وذلك الارتفاع سوف يؤدي إلى تحقيق نسبة ربح تقترب من ١٥% في هذا العام.
- وقد صرح أيضاً أن الشركة تقابل كفاح كبير لتحقيق نسبة ربح مرضية أو مقبولة لها.
- ولكن يجب أن ننوه أن جميع الأخبار المنتشرة ما هي إلا مجرد إشاعات واجتهادات من بعض المحللين.
- وأن شركة نتفليكس لم تعلن صراحة عن أي زيادة في أي باقة من باقاتها، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو البلاد الأخرى.