“لولو الشطورة وأغاني غيرها كتير” .. تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد على الأقمار الصناعية بجودة عالية وخلي طفلك يهيص

في الفترة الأخيرة، زاد اهتمام الكثير من المواطنين بالبحث عن تردد قناة “وناسه” على نايل سات وعرب سات، حيث تعتبر هذه القناة من القنوات الرائجة التي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة في العديد من الدول العربية، كما تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في مختلف الأعمار ومناطق الوطن العربي، لذلك يجد البعض صعوبة في العثور على تردد القناة، ولهذا يتم البحث عنه بانتظام باستمرار.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي

تردد قناة “وناسه” على نايل سات يمكنك الحصول عليه من خلال الإعدادت التالية.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

استقطاب الإرسال: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أما بالنسبة لقمر عرب سات، فيمكنك ضبط جهاز الاستقبال بالمعلومات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أشهر أغاني قناة وناسة

تعرض “وناسة” مجموعة متنوعة من الأغاني التي تحقق شهرة بين الأطفال.

“وناسة وناسة”.

“لولو الشطورة”.

“لولو وماما”.

“بيب بيب”.

“حرامي سرق لولو”.

“مين اللي سرق الجزمة”.

“لولو والحيوانات”.

كيفية تثبيت القناة على التلفزيون

لتثبيت قناة وناسه على جهاز الاستقبال الفضائي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: