“الحق سجل دلوقتي”.. شروط ورابط التسجيل في سكنات الترقوي الحر 2024 الجزائر bawabatic.dz

يتساءل الكثير من المواطنين فيما يخص التسجيل في سكنات الترقوي الحر 2024 وما هي الشروط والإجراءات المقدمة، حيث يهدف السكن الترقوي الحر إلى توفير سكن مناسب للمواطنين بأسعار معقولة، وهو برنامج يتم تنفيذه بواسطة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في الجزائر، لذلك نحن اليوم في هذا المقال نستعرض شروط وإجراءات التسجيل في السكن الترقوي الحر لعام 2024.

شروط التسجيل في سكنات الترقوي الحر

للتأهيل للتسجيل في السكن الترقوي الحر، يجب أن تتوافر فيك الشروط التالية:

عدم امتلاك عقار آخر: يجب ألا يكون لديك كمتقدم عقار آخر أو تجزئة سكنية.

عدم استفادتك من إعانة سكنية سابقة: يجب ألا تكون قد استفدت من أي إعانة سكنية سابقة مقدمة بشكل رسمي من الدولة.

الدخل المؤهل: يجب أن يكون دخلك الشهري بين 108,000 دينار جزائري و540,000 دينار جزائري.

إجراءات التسجيل سكنات الترقوي الحر

عند موافقتك على الشروط المذكورة أعلاه، يمكنك الشروع في إجراءات التسجيل على النحو التالي:

أولا قدم طلبًا خطيًا للمشاركة في برنامج دعم السكن الترقوي الحر عبر البوابة الحكومية للخدمات العمومية

قدم نسخًا من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الزوجة.

أرفق نسخًا من شهادات الميلاد لك وأيضا لزوجتك.

قدم شهادة الحالة الشخصية أو الشهادة العائلية.

قدم نسخة من شهادة الإقامة.

في حالة العمل، قدم شهادة العمل، أو إذا كنت لا تعمل، قدم شهادة تثبت مزاولة مهنة.

قدم كشفًا بالراتب الشهري لك ولزوجتك.

يمكنك التسجيل في سكنات السكن الترقوي الحر عبر موقع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على الإنترنت، مع التأكد من ملء الاستمارة بشكل صحيح لضمان تسجيلك بنجاح مع ملاحظة أنه في حال قمت بعملية التسجيل المزدوج في سكنات الترقوي الحر، سيتم اعتماد آخر تسجيل في الترتيب الزمني للوصول.