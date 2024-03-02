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خلي باقة الإنترنت بتاعتك تقعد طول الشهر! نصائح ذهبية هتخليك تسيطر على باقة الإنترنت!
بعد ارتفاع أسعار جميع باقات الإنترنت أصبح الكثير من الناس تفكر في طرق كثيرة لتوفير الإنترنت وجعل الباقة مستمرة لأطول فترة ممكنة، مما جعل الكثير يتساءل عن ذلك، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع نصائح ذهبية هتخليك تسيطر على باقة الإنترنت!
نصائح ذهبية هتخليك تسيطر على باقة الإنترنت
وسوف نتناول الآن بعض النصائح الذهبية التي تساعدك كثيراً على الحفاظ على باقة الإنترنت حتى نهاية الشهر، وهي كما يلي:
- وأول تلك النصائح هو المراقبة المستمرة لاستهلاك الإنترنت، حيث يساعدك ذلك في التحكم في تشغيل الإنترنت واستخدامه عند الضرورة فقط في حالة ملاحظة استهلاك النت بكثرة.
- وأيضاً يمكنك ضبط هاتفك على سعة استهلاك محددة لبعض التطبيقات التي تستهلك إنترنت كثير مثل اليوتيوب وغيره.
- وأيضاً ضبط الهاتف على عدم التحديث للتطبيقات إلا عند الاتصال بشبكة واي فاي فقط، حيث يوفر ذلك الكثير من الميجا المستخدمة.
- ومن النصائح أيضاً هو الاتصال بشبكة الواى فاي قدر الإمكان، لأن ذلك يوفر لك الكثير من الإنترنت.
- كما يجب عليك أيضاً استخدام التطبيقات التي تقوم بضفط البيانات وذلك لأنها توفر الكثير من بيانات الهاتف عند إرسال الصور أو الفيديوهات.
- ومن أهم النصائح المقدمة هو الحرص على اختيار باقة النت التي توافق مع احتياجاتك، أو الاشتراك في باقات الانترنت بدون حدود في حالة كان استخدامك كثيرا.
- كما ننصحك أيضاً باستخدام التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والانستجرام وغيرها من خلال متصفح خاص بالإنترنت.
- حيث توفر تلك الحيلة الكثير من الإنترنت في حالة استخدامها من خلال التطبيق نفسه.
- وأيضاً في حالة الرغبة في سماع موسيقى أو أغاني ننصحك بسماعها من خلال تطبيقات خاصة بذلك بدون فيديو مثل تطبيق اسبوتيفاي، أو تطبيق انغامي.
- كما يمكنك أيضاً للتوفير في الإنترنت القيام بإلغاء أي اشتراكات شهرية تستهلك بيانات كثيرة عند مشاهدتها مثل إلغاء اشتراكك في باقات نتفلكس، أو بريميم وغيرها.
- وسوف تساعدك هذه الحيل على الاحتفاظ بالباقة الشهرية حتى موعد التجديد القادم.