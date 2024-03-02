كيف يمكن الاستفادة من قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية لعام 1445؟.. وما هي الشروط والخطوات للتقديم؟

تولي رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتطوير العقارات، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة بناء وترميم المجمعات السكنية بأسعار مقبولة وبتصاميم حديثة، ويأتي قرض الترميم المقدم من بنك التنمية الاجتماعية 1445 كأداة لتحقيق هذه الأهداف، حيث يسهم في تحسين جودة المعيشة وتحديث العقارات للمواطنين السعوديين، كما يستطيع المواطنون من خلال هذا القرض تحديث منازلهم وتجديد عقاراتهم، مما يعزز البنية التحتية ويحسن مستوى الحياة للمجتمع المحلي.

الشروط المطلوبة لقرض الترميم 1445

يحدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في طالب القرض، وهذه المعايير يجب الانتباه لها بعناية لضمان الموافقة على الطلب، وتشمل النقاط التالية:

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و70 عاماً يجب أن يكون عمر المنزل المراد ترميمه لا يقل عن 5 سنوات، وأن تكون مساحة الأرض أكبر من 1000 متر مربع يجب ألا يتجاوز راتب المتقدم 14,500 ريال سعودي يجب أن يكون لدى المتقدم صك ملكية للمنزل الذي يرغب في ترميمه أو استكمال بنائه يجب أن يكون هناك كفيل يحضر مع المتقدم ولا يقل عمره عن 55 عاماً

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرض حصرياً للمواطنين السعوديين، كما يجب أن يكون الفرد مقيماً بشكل دائم في المملكة.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم لقرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية 1445؟

يتطلب الحصول على قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية 1445 تقديم المستندات التالية:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للمتقدم ونسخة من بطاقة الهوية للكفيل.

شهادة تثبت الدخل الشهري وتكون موثقة من جهة العمل.

تقديم رقم الآيبان الموثق من البنك التابع للمتقدم.

صورة من رخصة ترميم المنزل، ومستند يحتوي على تاريخ بنائه.

إليكم طريقة التقديم على قرض الترميم من بنك التنمية خطوة بخطوة

يمكن التقديم للحصول على قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية 1445 بسهولة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع البنك، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية قم بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك انقر على خيار “تمويل جديد”، ثم اضغط على خيار “منتجات الأفراد” بعد ذلك عليك النقر على أيقونة “تقديم”، واملأ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة قم بإدخال بيانات العقار المراد ترميمه أرفق جميع المستندات المطلوب منك تقديمها والمذكورة في الأعلى حدد الأقساط الشهرية المراد دفعها بعد التدقيق، لا يتبقى على سوى النقر على أيقونة “إرسال”

يذكر أنه سيتم تزويدك برقم الطلب الخاص بك، وسيتم معالجة الطلب المقدم خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك.