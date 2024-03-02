“قدم ساعتك واستعد للمصيف” .. اعرف موعد بداية التوقيت الصيفي في مصر هيكون امته لعام 2024

أعلن مجلس الوزراء في إعلانٍ سابق جدولًا زمنيًا لتنظيم المواعيد خلال الفصول المختلفة، حيث من بين هذه المواعيد، سيتم تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 بعد انقضاء الفترة الزمنية المتبقية من التوقيت الشتوي، الذي نعيش فيه حاليًا والذي بدأ سريانه منذ شهر أكتوبر الماضي، كما تثار تساؤلات من قِبَل بعض الأفراد حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 بعد انقضاء الفترة الزمنية المخصصة للتوقيت الشتوي، وهذا سيشهد تغييرًا في عرض الساعة والتحول إلى جدول زمني جديد.

بدء موعد التوقيت الصيفي

من المتوقع أنه سيتم تنفيذ التوقيت الصيفي في جمهورية مصر لعام 2024 بدءا من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2024، حيث يأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة التوقيت الشتوي التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي.

التوقيت الصيفي في مصر

تنفذ الحكومة في مصر سياسة تطبيق التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك مصادر الطاقة وتحقيق توفير في استهلاك الكهرباء، حيث يتم العمل بالتوقيت الصيفي لمدة تصل إلى 6 أشهر كاملة، كما أنه في يوم الجمعة الموافق 28 أبريل، سيتم تقديم التوقيت المعتمد حاليًا بمقدار تقريبي يصل إلى 60 دقيقة، ابتداءً من الساعة 12:00 منتصف الليل، وسيظل العمل بهذا التوقيت حتى نهاية يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر.

أسباب التوقيت الصيفي