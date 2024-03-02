لمُحبي الفخامة.. أسعار ومواصفات سيارة تويوتا جراند هايلاندر 2024 في السعودية “لا تفوت الفرصة”

إذا كنت تبحث عن سيارة عائلية متميزة ومريحة وقوية وقادرة على مواكبتك في جميع الرحلات والمغامرات، فإن سيارة تويوتا جراند هايلاندر هي خيارك المثالي، فهي تتنافس بشكل قوي فيما يتعلق بالتصميم الجذاب والمتميز، وتتميز بمجموعة واسعة من المزايا المتقدمة، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية، وفيما يلي تفاصيل شراء سيارة تويوتا جراند هايلاندر في السعودية وتوضيح ميزاتها البارزة.

مواصفات سيارة تويوتا جراند هايلاندر

المواصفات التفاصيل خيارات المحرك محرك توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر وقوة 265 حصان

محرك هجين بسعة 2.5 لتر وقوة 243 حصان

محرك هجين ماكس بسعة 2.4 لتر وقوة 362 حصان نظام الدفع أمامي أو رباعي التصميم الخارجي جذاب وديناميكي المقصورة الداخلية واسعة ومريحة، تناسب العائلات الكبيرة ميزات مساعدة السائق نظام الكاميرا الخلفية

نظام الفرامل الطارئة

نظام التحكم في المنحدرات

نظام الحفاظ على المسار

نظام الاستشعار الأمامي والخلفي

مواصفات السيارة من الداخل والخارج

مواصفات الداخلية التفاصيل عدد الأشخاص القابلين للجلوس 7 أشخاص بنظام تدفئة للمقاعد تعديل المقاعد كهربائيا للمقاعد الأمامية والمقاعد الثانية شاشة العدادات 12.3 بوصة شاشة الترفيه 12.3 بوصة الشحن اللاسلكي للهواتف متوفر مكبرات الصوت 11 مكبر صوت من JBL بصمة أصبع متوفرة مواصفات الخارجية التفاصيل أنوار أمامية ليد تصميم الشبكة الأمامية شكل رأس مطرقة خطوط السيارة بطول السيارة العجلات رياضية بمقاس 18 بوصة (20 بوصة للفئات الأعلى) فتحتين لخروج العادم للفئة الأكبر من المحركات التي تحتوي على هايبرد ماكس

أسعار سيارة تويوتا جراند هايلاندر 2024

وهناك اختلاف في الأسعار لهذه السيارة لموديل 2024 باختلاف المواصفات وتبدأ من 161 ألف ريال وحتى 217 ألف ريال سعودي وإليكم بالتفصيل الفئات والأسعار :-