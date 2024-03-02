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لمُحبي الفخامة.. أسعار ومواصفات سيارة تويوتا جراند هايلاندر 2024 في السعودية “لا تفوت الفرصة”
إذا كنت تبحث عن سيارة عائلية متميزة ومريحة وقوية وقادرة على مواكبتك في جميع الرحلات والمغامرات، فإن سيارة تويوتا جراند هايلاندر هي خيارك المثالي، فهي تتنافس بشكل قوي فيما يتعلق بالتصميم الجذاب والمتميز، وتتميز بمجموعة واسعة من المزايا المتقدمة، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية، وفيما يلي تفاصيل شراء سيارة تويوتا جراند هايلاندر في السعودية وتوضيح ميزاتها البارزة.
مواصفات سيارة تويوتا جراند هايلاندر
|المواصفات
|التفاصيل
|خيارات المحرك
|نظام الدفع
|أمامي أو رباعي
|التصميم الخارجي
|جذاب وديناميكي
|المقصورة الداخلية
|واسعة ومريحة، تناسب العائلات الكبيرة
|ميزات مساعدة السائق
مواصفات السيارة من الداخل والخارج
|مواصفات الداخلية
|التفاصيل
|عدد الأشخاص القابلين للجلوس
|7 أشخاص بنظام تدفئة للمقاعد
|تعديل المقاعد
|كهربائيا للمقاعد الأمامية والمقاعد الثانية
|شاشة العدادات
|12.3 بوصة
|شاشة الترفيه
|12.3 بوصة
|الشحن اللاسلكي للهواتف
|متوفر
|مكبرات الصوت
|11 مكبر صوت من JBL
|بصمة أصبع
|متوفرة
|مواصفات الخارجية
|التفاصيل
|أنوار أمامية
|ليد
|تصميم الشبكة الأمامية
|شكل رأس مطرقة
|خطوط السيارة
|بطول السيارة
|العجلات
|رياضية بمقاس 18 بوصة (20 بوصة للفئات الأعلى)
|فتحتين لخروج العادم
|للفئة الأكبر من المحركات التي تحتوي على هايبرد ماكس
أسعار سيارة تويوتا جراند هايلاندر 2024
وهناك اختلاف في الأسعار لهذه السيارة لموديل 2024 باختلاف المواصفات وتبدأ من 161 ألف ريال وحتى 217 ألف ريال سعودي وإليكم بالتفصيل الفئات والأسعار :-
|الفئة
|السعر (ألف ريال سعودي)
|سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الأولى
|161.514
|سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الثانية
|167.515
|سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الثالثة
|178.475
|سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الرابعة
|185.475
|سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الخامسة
|200.792
|سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة السادسة
|167.512
|سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة السابعة
|173.518
|سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الثامنة
|191.479
|سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة التاسعة
|202.651
|سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة العاشرة
|217.969