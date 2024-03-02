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لمُحبي الفخامة.. أسعار ومواصفات سيارة تويوتا جراند هايلاندر 2024 في السعودية “لا تفوت الفرصة”

nohanourمنذ يومين
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أسعار سيارة تويوتا جراند هايلاندر 2024
أسعار سيارة تويوتا جراند هايلاندر 2024

إذا كنت تبحث عن سيارة عائلية متميزة ومريحة وقوية وقادرة على مواكبتك في جميع الرحلات والمغامرات، فإن سيارة تويوتا جراند هايلاندر هي خيارك المثالي، فهي تتنافس بشكل قوي فيما يتعلق بالتصميم الجذاب والمتميز، وتتميز بمجموعة واسعة من المزايا المتقدمة، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية، وفيما يلي تفاصيل شراء سيارة تويوتا جراند هايلاندر في السعودية وتوضيح ميزاتها البارزة.

مواصفات سيارة تويوتا جراند هايلاندر

المواصفاتالتفاصيل
خيارات المحرك
  • محرك توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر وقوة 265 حصان
  • محرك هجين بسعة 2.5 لتر وقوة 243 حصان
  • محرك هجين ماكس بسعة 2.4 لتر وقوة 362 حصان
نظام الدفعأمامي أو رباعي
التصميم الخارجيجذاب وديناميكي
المقصورة الداخليةواسعة ومريحة، تناسب العائلات الكبيرة
ميزات مساعدة السائق
  • نظام الكاميرا الخلفية
  • نظام الفرامل الطارئة
  • نظام التحكم في المنحدرات
  • نظام الحفاظ على المسار
  • نظام الاستشعار الأمامي والخلفي

سيارة تويوتا جراند هايلاندر

مواصفات السيارة من الداخل والخارج

مواصفات الداخليةالتفاصيل
عدد الأشخاص القابلين للجلوس7 أشخاص بنظام تدفئة للمقاعد
تعديل المقاعدكهربائيا للمقاعد الأمامية والمقاعد الثانية
شاشة العدادات12.3 بوصة
شاشة الترفيه12.3 بوصة
الشحن اللاسلكي للهواتفمتوفر
مكبرات الصوت11 مكبر صوت من JBL
بصمة أصبعمتوفرة
مواصفات الخارجيةالتفاصيل
أنوار أماميةليد
تصميم الشبكة الأماميةشكل رأس مطرقة
خطوط السيارةبطول السيارة
العجلاترياضية بمقاس 18 بوصة (20 بوصة للفئات الأعلى)
فتحتين لخروج العادمللفئة الأكبر من المحركات التي تحتوي على هايبرد ماكس

أسعار سيارة تويوتا جراند هايلاندر 2024

وهناك اختلاف في الأسعار لهذه السيارة لموديل 2024 باختلاف المواصفات وتبدأ من 161 ألف ريال وحتى 217 ألف ريال سعودي وإليكم بالتفصيل الفئات والأسعار :-

الفئةالسعر (ألف ريال سعودي)
سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الأولى161.514
سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الثانية167.515
سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الثالثة178.475
سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الرابعة185.475
سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الخامسة200.792
سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة السادسة167.512
سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة السابعة173.518
سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة الثامنة191.479
سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة التاسعة202.651
سعر سيارة تويوتا جراند هايلاندر موديل 2024 الفئة العاشرة217.969

 

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nohanourمنذ يومين
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