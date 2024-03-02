“هتقبض فلوس وتفيض معاك كمان”.. الحكومة تقرر زيادة مرتبات شهر مارس 2024.. جهز محفظتك عشان هتقبض..!!

مع اقتراب شهر مارس 2024، تبدأ الشكوك تثار حول إمكانية تأخر صرف مرتبات هذا الشهر، خاصة مع الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأزمة الحالية، وفي هذا السياق، أصدرت وزارة المالية بيانا يوضح فيه سبب تأخير صرف مرتبات شهر مارس 2024، والتي تشير إلى عدة عوامل تحدت القدرة على صرف المرتبات في الوقت المحدد، ويأتي تأخير صرف المرتبات نتيجة لتأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تم تقليص النفقات والإنفاق العام للحد من التدهور الاقتصادي وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في المستقبل، كما يعود تأخير صرف المرتبات أيضا إلى الحاجة إلى توجيه الأموال والموارد المالية إلى القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

جدول المرتبات بعد الزيادة

ها هو جدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة والتحديثات التالية:

العاملون في الدرجة الوظيفية الممتازة يتلقون مبلغ 12،200 جنيه.

العاملون في الدرجة الوظيفية العالية يتلقون مبلغ 10،200 جنيه.

العاملون في الدرجة المدير العام يتلقون مبلغ 9200 جنيه.

العاملون في الدرجة الأولى يتلقون مبلغ 8200 جنيه.

العاملون في الدرجة الثانية يتلقون مبلغ 8000 جنيه.

العاملون في الدرجة الثالثة يتلقون مبلغ 7500 جنيه.

العاملون في الدرجة الرابعة يتلقون مبلغ 7000 جنيه.

العاملون في الدرجة الخامسة يتلقون مبلغ 6500 جنيه.

العاملون في الدرجة السادسة يتلقون مبلغ 6000 جنيه.

زيادة مرتبات شهر مارس

تغيير جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024، بناءا على تصريحات وتوجيها وزارة المالية، تم تقديم مواعيد محددة لصرف الرواتب لجميع العاملين، سوف يبدأ صرف المرتبات يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2024 ويستمر حتى يوم السبت الموافق 27 مارس 2024. وتم تحديد أيام 25، 26، و27 مارس 2024 لصرف المرتبات لجميع الموظفين والعاملين الذين لم يتمكنوا من استلام مرتباتهم في المواعيد السابقة.