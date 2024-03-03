يبتكر المخترقون في طرق الاحتراق يوماً بعد يوم، وتتناسب مع تطورات الوقت الذي نعيش فيه، حتى وصل الأمر إلى الاختراق عن طريق مكالمة هاتفية، مما جعل الكثير يتساءل ويبحث عن ذلك، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تحذير هام لأصحاب هواتف آيفون وأندرويد: مكالمة خادعة قد تُفقدك أموالك!.

تحذير هام لأصحاب هواتف آيفون وأندرويد

قام خبراء التكنولوجيا بعمل تحذيرات واسعة من أحدث طرق اختراق الهواتف والحسابات البنكية.

وذلك بعد وجود أكثر من شكوى متكررة من أشخاص ودول مختلفة ولكن بنفس الطريقة والنهج، لذا وجب التنويه عنها.

حيث يقوم الشخص المخترق بالاتصال بشخص ما عن طريق رقم يظهر للمتصل أنه يتبع إحدى شركات المحمول.

ثم يقوم بإخباره أنه من ممثلي خدمة العملاء لإحدى الشركات وأنه يقدم له عرضاً مغرياً.

وهذا العرض هو شراء إحدى أنواع الهواتف الذكية، وبعد موافقة الشخص المتصل عليه يطلب منه بعض المعلومات عن حسابه البنكي.

وبعد أن يحصل على تلك المعلومات يقوم الشخص المخترق بشراء هاتف جديد من حساب الشخص الأخر دون أن يعرف.

بعد ذلك يوصله له على مكان إقامته، بعد ذلك يقوم بالاتصال به مرة أخرى ويخبره أن ذلك الهاتف وصله عن طريق الخطأ وعليه إرجاعه مرة أخرى.

ويقوم بتسليمه بالفعل للشخص المخترق والذي يكون غالبا يحمل اسما مستعارا.

وبتلك الحيلة يكون الشخص المحتال قد حاز على هاتف جديد من اختياره بكل سهولة ودون أي عناء.

وسيكون على الشخص الذي تلقى المكالمة إكمال الأقساط أو دفع المبلغ بالكامل وإلا يتعرض للمسألة.

نصائح هامة لعدم التعرض لعمليات نصب

يقول الخبراء أيضاً أنه هناك بعض الشروط والاحتياطات التي يجب اتباعها حتى لا تتعرض لمثل تلك العمليات من الغش والخداع، وهي كما يلي.