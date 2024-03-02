“لعشاق الجيمز والدوري السعودي” ..خطوات تحميل لعبة FTS 2024 الإصدار الأخير واستمتع بواقعية المباريات

تعد لعبة First Touch Soccer 2024 (FTS 24)، المطورة بواسطة First Touch Games واحدة من أبرز الإصدارات المترقبة في عالم ألعاب كرة القدم على الأجهزة المحمولة واللوحية، سواء كانت على منصات Android أو iOS، كما تقدم هذه اللعبة تجربة فريدة وعميقة في عالم كرة القدم، وتمنح اللاعبين فرصة استكشاف أجواء المباريات والدوريات بشكل لم يسبق له مثيل، مع التركيز الخاص على الدوري السعودي والدوريات العربية الأخرى.

خطوات تحميل لعبة FTS 2024

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل لعبة FTS 2024.

افتح متجر التطبيقات المناسب لنظام تشغيل جهازك.

استخدم جوجل بلاي إذا كان جهازك أندرويد.

استخدم متجر التطبيقات App Store إذا كان جهازك يعمل بنظام iOS.

في شريط البحث بالمتجر، اكتب “FTS 2024” ثم اضغط على زر البحث.

ستظهر اللعبة ضمن نتائج البحث، انقر على اسم اللعبة لعرض صفحتها.

انقر على زر التحميل أو “Install” الموجود بجانب اسم اللعبة لبدء عملية التحميل.

بمجرد الانتهاء من التحميل، سوف يتم تثبيت اللعبة بصورة تلقائية.

بعد الانتهاء من التثبيت، افتح اللعبة على جهازك واستمتع باللعب.

مزايا لعبة FTS 2024 في الإصدار الأخير

يجسد هذا الإصدار الأحدث من First Touch Soccer 2024 التزام المطورين بتقديم تحديثات وتحسينات تعزز تجربة اللاعبين وتجعل اللعبة أكثر إثارة وتشويقًا.