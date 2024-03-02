“حلم الجائزة الكبرى“ الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 DREAM لربح مليون دولار

مسابقة الحلم 2024 وهي من المسابقات العريقة والتي يتم إطلاقها كل شهر مع الإعلامي المتميز مصطفى الاغا ويتم اختيار فائز كل شهر بمبلغ قدره يصل حتى 100 ألف دولار، وهي من المسابقات التي نجحت في أن يشترك بها عدد كبير من المواطنين من مختلف الدول، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات الاشتراك في المسابقة وموعد السحب القادم.

مسابقة الحلم 2024

يتم بث المسابقة على قناة إم بي سي دريم ويتم الاشتراك على المسابقة من خلال رقم الهاتف الخاص بك، وذلك من خلال إرسال كلمة حلم أو دريم على الرقم المرادف لبلدك ويتم توضحيه من خلال الإعلان الذي يتم بثه، كما يمكنك أيضا الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمسابقة وذلك من خلال إدخال رقم الهاتف ثم قم بتحديد شبكة الهاتف التابع لها واتبع التعليمات الموضحة من أجل إتمام عملية التسجيل، الجدير بالذكر أنه متاح الاشتراك لجميع الدول المختلفة حول العالم، يجب العلم أنه يتم التسجيل على عملات معدنية وجواهر كما أنه يوجد سحب شهري وسحب أسبوعي.

موعد السحب التالي

وفقا للتعديلات التي تمت والذي قام بالإعلان مصطفى الأغا أن السحب الشهري للمسابقة وتبلغ قيمة السحب 100.000 دولار سوف تكون أول يوم خميس في الشهر الميلادي، كما أوضح أن السحب القادم يوم يكون يوم الخميس الموافق 7 من مارس 2024، بالإضافة إلى أنه قام بالتوضيح أنه يتم الإعلان عن فائز كل شهر ويتم تسليم الجائزة الفائز في فترة تصل حتى 60 يوم من بعد الإعلان عن الفائز وذلك من أجل إتمام جك مي