موعد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2024 وعيد الفطر المبارك

قامت الحكومة المصرية في الأونة الأخيرة بوضع قانون يسمح بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية أسبوع العمل حتى يستمتع المواطنين بأخذ الراحة الأسبوعية مع الإجازة الرسمية في نهاية الأسبوع وعند اقتراب شهر رمضان يتساءلون دائمًا عن موعد الإجازات وكم يوم، سوف نبحث سوياً عن ذلك.

موعد الإجازات الرسمية في رمضان

عند البحث عن موعد الاجازات الرسمية لقد تبين أنه لا توجد أي مناسبات للاجازة الا الإجازات الرسمية من كل أسبوع فقط، وهي:

الأسبوع التاريخ الميلادي التاريخ الهجري يوم الأسبوع الأول ١٥ مارس ٤ رمضان الجمعة الأول ١٦ مارس ٥ رمضان السبت الثاني ٢٢ مارس ١٢ رمضان الجمعة الثاني ٢٣ مارس ١٣ رمضان السبت الثالث ٢٩ مارس ١٩ رمضان الجمعة الثالث ٣٠ مارس ٢٠ رمضان السبت الرابع ٥ أبريل ٢٦ رمضان الجمعة الرابع ٦ أبريل ٢٧ رمضان السبت

كم يكون عدد أيام الإجازات الرسمية فى شهر رمضان

عند حساب ودراسة مواعيد الإجازات الرسمية تبين معنا أن عدد أيام الإجازات في شهر رمضان يكون 8 أيام طوال شهر رمضان المبارك.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

يُتوقع أن يبدأ عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجرياً يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 ويستمر حتى يوم الجمعة 12 أبريل 2024، وهذه التوقعات مبنية على الحسابات الفلكية، بينما سيتم التأكد من موعد عيد الفطر بشكل نهائي من خلال رؤية هلال شهر شوال، وذلك من قبل دار الإفتاء المصرية، وتُعد إجازة عيد الفطر من أهم الإجازات الرسمية في مصر، حيث تُتيح للمسلمين فرصة الاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم، وممارسة مختلف الطقوس الدينية والثقافية.