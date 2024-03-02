“هيصو يا جدعان”.. فرمان رسمي من الحكومة صرف 200 الف جنيه للعمالة غير المنتظمة في هذه الحالة 2024 + طريقة التسجيل في العمالة غير المنتظمة!! 

كشفت الحكومة متمثلة بوزارة العمل اهتماما استثنائيا بالعمالة الغير منتظمة حيث تزامنت مع إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بها في كل من محافظتي الإسكندرية وبورسعيد من أجل تيسير خدمات الوزارة عبر الإنترنت لهذه الفئة من العمال شاملاً الجوانب المالية وهذا يأتي في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي حيث أدخلت الوزارة مجموعة من المنح الهادفة إلى دعم العمالة غير المنتظمة.

صرف منحة 200 الف جنيه للعمالة غير المنتظمة في هذه الحالات

تحدثت الشيماء عبدالله مسؤولة بوزارة العمل عن الاضافات الجديدة للمنح قائلة إن وزير العمل حسن شحاتة قد أصدر توجيهات بإنشاء فقرة مالية جديدة للتعويض عن الحوادت بمبلغ وقدره 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإعاقة الكاملة الناجمة عن حادث بالإضافة إلى الإعاقة الجزئية ويتم تقدير قيمة المنحة بناءً على درجة الإعاقة وذلك كجزء من تحسين نظام رعاية وتوظيف العمالة غير المنتظمة بالدولة.

تسجيل العمالة غير المنتظمة 2024

وأضافت أيضًا أنه تم التوسع في المنح الدورية من أربع منح في السنة إلى ست منح بإضافة منحتين جديدتين: منحة لشهر رمضان المبارك، وأخرى للإحتفال بعيد الميلاد المجيد كما أشارت الشيماء إلى أن الحصول على المنح السابقة والجديدة التابعة لوزارة العمل محصور في العمال غير المنتظمة المسجلين بشكل صحيح في قاعدة بيانات الوزارة وذلك من خلال أصحاب الأعمال ومفتشي العمل والتوظيف والسلامة والصحة المهنية في المديريات فقط وأضافت أن الوسائل المتاحة حاليا لتسجيل هؤلاء العمال تتمثل في إدراجهم عن طريق مواقع العمل أو عبر أصحاب العمل نفسهم بينما لا يوجد تسجيل ذاتي من قبل العمال.