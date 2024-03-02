“هنـــــــــــــــــا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑” التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر inscription aadl dz 2024 وشروط التسجيل

قامت وكالة عدل في الجزائر بإطلاق سكنات عدل 3 وذلك بعد النجاح الكبير والإقبال على مشاريع عدل 1 و2، وهي عبارة عن وحدات سكنية مدعمة يتم منحها لأصحاب الدخل المتوسط ويتم تسديد المبلغ على شكل قسط يتم دفعه كل شهر، ولكن يجب العلم أنه يتم توفير تلك الوحدات وفق مجموعة من الضوابط والمعايير، لذلك سوف نقدم لكم كل ما يخص inscription aadl dz 2024، من حيث التسجيل وشروط التقديم.

inscription aadl dz 2024

قام رئيس الجزائر عبد المجيد تبون بإعلان عن مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التقديم على الوحدات السكنية، والتي تكون كالتالي:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل. قم بالضغط على خانة إنشاء حساب. يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة ومنها البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم وكلمة السر. ثم قم بالدخول على خيار سكنات عدل. قم بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة. يجب إرفاق جميع الأوراق المطلوبة من أجل التقديم على الوحدات. يرجى تسديد المصروفات المحددة. ثم قم بطباعة الاستمارة، وانتظر الموافقة من قبل الجهات المسؤولة.

شروط التقديم على سكنات عدل

قامت الجهات المسؤولة بتحديد لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على وحدات عدل وهي:

يجب العلم أنه يتم التقديم على الوحدات السكنية من قبل الزوج أو الزوجة فقط ولا يصح للتقديم من قبل الطرفين.