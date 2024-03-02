رابط الحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة العراق reg.nid-moi.gov.iq
الآن بات بإمكان الأفراد في جميع محافظات العراق الاستفادة من فرصة الوصول إلى رابط الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة. يستطيع الأفراد الحصول على استمارة الحجز بطريقة إلكترونية من الموقع الرسمي لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وأكدت المديرية أن أفضل وقت للحجز يكون في الصباح، نظرًا لعدم وجود ضغط على البوابة الإلكترونية الرسمية لشؤون البطاقة الوطنية. وفي هذا الموقع الإخباري، سنشرح لجمهورنا الكريم طريقة تنزيل وملء استمارة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية العراقية. تابعونا حتى النهاية للحصول على جميع التفاصيل.
الحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة
في الوقت الحالي، يشهد العراق إقبالًا كبيرًا على الاستعلام عن رابط الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة العراقية من خلال محرك البحث “جوجل” وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة. لمن يرغب في تنزيل النموذج الإلكتروني وتقديم الطلب للحصول على البطاقة، يتوجب عليهم اتباع الخطوات التالية:
- أولاً، يجب عليك القيام بالدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة.
- ثانيًا، قم بالنقر على زر الحجز الإلكتروني الذي يظهر في أسفل الصفحة.
- ثالثًا، قم بكتابة الأسماء الكاملة، بدءًا من الاسم الأول وحتى اسم العائلة.
- رابعًا، قم بتحديد عدد أفراد الأسرة الذين تتجاوز أعمارهم اثنتي عشرة سنة، وفي حالة الأسرة، يشمل ذلك الزوج والزوجة والأبناء غير المتزوجين، أو الأبناء الأكبر سناً في حالة وفاة الوالدين.
- خامسًا، أدخل رقم الجوال الخاص بك في المكان المخصص للتسجيل، ويجب أن يكون الرقم باللغة الإنجليزية.
أخيرًا، انقر على زر “التالي” ثم “انهاء” لاستكمال عملية الحجز.