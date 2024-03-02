من المعروف أن أسعار هواتف الآيفون باهظة الثمن، وتصل إلى عشرات الآلاف، وذلك مقابل جودة ومواصفات لا مثيل لها، مما جعل ذلك الكثير من الناس ترغب وتحلم بشراء هاتف آيفون، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع مفاجأة سارة لمحبي iPhone، هاتف iPhone بسعر مناسب للغاية بـ ١٣ ألف بس!

مواصفات هاتف iPhone se 2022

وسوف نقدم لكم الآن أبرز مواصفات هاتف iPhone se 2022 بكل ما يشتمل عليه فيما يلي:

اسم الهاتف iPhone se 2022 نوع المعالج A15 Bionic عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ١٢ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٧ ميجا بيكسل حجم الشاشة ٤،٧ بوصة نوع الشاشة Retina HD مقاومة الماء والغبار يدعم شاحن لاسلكي لا يدعم

مميزات هاتف iPhone se 2022

بدء الكثير يبحث ويتساءل عن مميزات هاتف iPhone se 2022 وخاصة بعد معرفة أسعاره، وهذه هي أبرز مميزاته:

والتي أولها أنه أنه يحتوي على نوع معالج قوي جداً من نوع A15 Bionic .

. بالإضافة أيضاً إلى دقة وجودة الكاميرا العالية سواء الخلفية أو الأمامية حيث يمكنك من الحصول على صورة نقية وجميلة وواضحة جداً.

وهذا الهاتف أيضاً من أنواع الهواتف المقاومة للماء والغبار ويمكنك التصوير به تحت الماء.

ومن أهم مميزاته أيضاً أن سعره يعد مناسباً لفئة كبيرة من الناس ومن ثم تحقيق حلم شراء الآيفون.

عيوب هاتف iPhone se 2022

ويجب أيضا بعد ذكر المواصفات والمميزات أن نوضح لكم عيوب ذلك الهاتف وهي كما يلي:

وأول عيوب ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة صغيرة مقارنة بغيره من الهواتف المحمولة.

كما أنه أيضاً يعد تصميم قديم غير مواكبا للهواتف الذكية الماثلة له.

وأيضاً لا يدعم شحن لا سلكي.

سعر هاتف iPhone se 2022