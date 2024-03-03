“بدون تعب ومن غير مجهود”.. علاج مشكلة الهالات السوداء بسرعة وانتي في البيت ومش هتظهر لك تاني

هل جربتِ كل الحيل للقضاء علي الهالات السوداء دون جدوى؟ لا تقلقي، الحل أقرب مما تتصورين، حيث يفقد الجلد الكولاجين بشكل طبيعى كل يوم، لذلك بغض النظر عن نوع الجلد أو طرق العناية بالبشرة التى تتبعها المرأة خلال اليوم، إليك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وسرعة.

وصفات سحرية للتخلص من الهالات السوداء

الخيار: لا شك أن قطع الخيار تمنح الانتعاش لعينيكِ. يحتوي الخيار على مضادات التأكسد التي تقلل من شدة الهالات السوداء. قومي بتقطيع الخيار إلى شرائح دائرية ويتم وضعه على عينيك لمدة 10 دقائق، ثم قومي بغسل وجهك بالماء البارد. للحصول على أفضل النتائج، كرري هذه العملية مرتين يوميًا لمدة أسبوع. الشاي الأخضر: الشاي الأخضر كنز من الفيتامينات التي تمنح الجلد نضارته وحيويته. يتم غلي كمية مناسبة من الماء وانقعي بها أكياس الشاي الأخضر لمدة 10 دقائق. بعد ذلك، قومي بإخراج الأكياس واتركيها في الثلاجة لنصف ساعة، ثم ضعي الأكياس على عينيك لمدة 15 دقيقة، بتطبيق هذه الوصفة مرتين يوميًا، سوف تلاحظين الفرق بعد 10 أيام. ماء الورد: يحتوي ماء الزهر على فيتامينات مثل فيتامين C وA التي تساهم في تقليل الهالات السوداء بفضل خصائصها المضادة للتأكسد. بللي قطعة قطن بماء الزهر وامسحي بها أسفل عينيك. يتم تركيها لمدة 15 دقيقة قبل أن تغسلي وجهك بالماء الفاتر. كرري العملية مرتين يوميًا وسوف ترين نتائج مذهلة خلال 15 يومًا.

نصائح لتجنب ظهور الهالات السوداء

ينصح بعدم الفرك في عينيك بشدة.

يفضل تنظيف وجهك جيدًا قبل وضع المكياج.

ينبغي عليك النوم مبكرًا لتجنب إرهاق العينين وتفادي ترهلات الجلد تحت العين.

يفضل تناول الخضروات بإنتظام للحفاظ على نضارة وصحة بشرتك.

بتنفيذ هذه الوصفات والنصائح، يمكنك توديع الهالات السوداء واستعادة نضارة وجهك ولمعان عينيك.