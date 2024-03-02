“انزل اشتري دلوقتي”.. تراجع جديد تسجله اسعار الذهب اليوم السبت 2 مارس 2024 .. فرصتك يا عريس!!

متابعة حصرية لأسعار الذهب اليوم بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية التي حققها على مدار الأيام الماضية وحتى الأمس حيث حقق انخفاض سعر الجرام أكثر ما يزيد عن 40 جنيه الأمر الذي يعد بمثابة بشرى ساره للمواطنين الذين يتابعون أسعار المعدن النفيس لحظة بلحظة، حيث يمكنهم عودة الشراء والبيع وإنعاش الحركة في أسواق الذهب المصرية من جديد بعد حالة من الركود الذي ساد لوقت طويل ورصد اليكم أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 وفق آخر التعاملات شهدتها محلات الصاغة المصرية اليوم.

اسعار الذهب اليوم

وقد تأثرت أسعار المعدن الأصفر بشكل كبير وفي وقت قصير بسبب نزول سعر الدولار في السوق السوداء، وذلك بعد توفر السيولة الدولارية في البنوك المصرية عقب اتفاقية رأس الحكمة التي أدت إلى حالة واضحة من الانتعاش في المصري وضبط الأسعار للذهب والعملات الأجنبية وانخفاض ملحوظ في أسعار أغلب السلع، حيث مازالت تواصل أسعار الذهب اليوم التراجع في السوق المصرية بما يقدر حوالي 40 جنيه من سعر الجرام.

اسعار الذهب اليوم السبت 2 مارس 2024

ووفقاً لآخر تصريحات المسؤولين والخبراء الاقتصاديين فانه من المتوقع أن يواصل المعدن الأغلى التراجع على مدار الايام المقبلة، ونرصد اليكم اليوم أخر أسعار اللي سجلها الذهب ومن خلال التعاملات الفترة الصباحية ونوضح سعر الجرام لجميع الأعيرة الذهب المختلفة من واقع تعاملات محلات الصاغة، وذلك دون حساب المصنعيه وإليكم فيما يلي تقرير مفصل بأسعار الذهب في مصر: