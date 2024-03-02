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” عيش السفاري مع أحلى عالم بجودة HD” .. ثبت تردد قناة MBC3 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات الجديد 2024 واستمتع بالذكريات مع أطفالك
تردد قناة MBC 3 2024
نعلم جيداً أن قنوات MBC متنوعة وشهيرة جداً، ومن بين هذه القنوات قناة MBC 3 التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وحتى الكبار، حيث يعتبر البحث عن تردد هذه القناة أمرًا مهمًا للمشاهدين المخلصين، لذا، سأقدم لكم تردد قناة MBC 3 الجديد بعد التغييرات التي قد قامت بها قنوات MBC من خلال تلك المقالة.
تردد قناة MBC 3 الجديد على الأقمار الصناعية
يمكنكم متابعة قناة MBC 3 على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددين التاليين:
تردد النايل سات
- اسم القناة: MBC 3.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11938.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: HD.
تردد عرب سات
- اسم القناة: MBC 3.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 12399.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: HD.
أشهر برامج قناة MBC 3
برامج ومسلسلات قناة MBC 3
- برنامج داني.
- برنامج خربشات.
- برنامج سلغتيرا.
- برنامج تيكيتي توك.
- برنامج عيش سفاري.
- برنامج قولولي كيف.
- برنامج مغامرات دورا.
مسلسلات
- Rusty Knight.
- Dream Street.
- Rob The Robot.
- دوريات المخالب.
- Regal Academy.
- Chuck & Friends.
- Shimmer & Shine.
- أسماك الفقاعات.
- مسلسل سبايدر مان الأقوى.
- أبطال كرة السلة.
كيفية تثبيت قناة MBC 3 على التلفزيون
- القيام بالدخول إلى إعدادات جهاز الرسيفر.
- قم بإدخال التردد الجديد لقناة MBC3.
- بعد إدخال التردد، حدد القمر الصناعي المناسب لاستقبال إشارة MBC3.
- قم بتحديد معامل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ حسب القيم المُعطاة للتردد المستخدم.
- اضغط على أيقونة “بحث” في قائمة البحث على جهاز الرسيفر الخاص بك.
- سيقوم الرسيفر بالبحث عن القنوات المتاحة، وبعد اكتمال البحث يمكنك العثور على قناة MBC3 في قائمة القنوات.
- افتح قناة MBC3 وتمتع بمشاهدة البرامج والمسلسلات المميزة للأطفال.