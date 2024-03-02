” عيش السفاري مع أحلى عالم بجودة HD” .. ثبت تردد قناة MBC3 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات الجديد 2024 واستمتع بالذكريات مع أطفالك

نعلم جيداً أن قنوات MBC متنوعة وشهيرة جداً، ومن بين هذه القنوات قناة MBC 3 التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وحتى الكبار، حيث يعتبر البحث عن تردد هذه القناة أمرًا مهمًا للمشاهدين المخلصين، لذا، سأقدم لكم تردد قناة MBC 3 الجديد بعد التغييرات التي قد قامت بها قنوات MBC من خلال تلك المقالة.

تردد قناة MBC 3 الجديد على الأقمار الصناعية

يمكنكم متابعة قناة MBC 3 على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددين التاليين:

تردد النايل سات

اسم القناة: MBC 3.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد عرب سات

اسم القناة: MBC 3.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12399.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

أشهر برامج قناة MBC 3

برامج ومسلسلات قناة MBC 3

برنامج داني.

برنامج خربشات.

برنامج سلغتيرا.

برنامج تيكيتي توك.

برنامج عيش سفاري.

برنامج قولولي كيف.

برنامج مغامرات دورا.

مسلسلات

Rusty Knight.

Dream Street.

Rob The Robot.

دوريات المخالب.

Regal Academy.

Chuck & Friends.

Shimmer & Shine.

أسماك الفقاعات.

مسلسل سبايدر مان الأقوى.

أبطال كرة السلة.

كيفية تثبيت قناة MBC 3 على التلفزيون