“بالرابــط” .. الشؤون الاجتماعية توضح كشف اسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي في العراق 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل الرابط الخاص بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية حاليًا، وأكدت الوزارة بشكل خاص أن إعلان الفئات المستحقة للدعم في العام الجديد سيكون قريبًا جدًا، وأشارت إلى أن الخطوة المتبقية الوحيدة هي جمع أسماء المستحقين وفرزها، بهدف التأكد من الأشخاص الذين يستحقون هذا الدعم.

كيفية الاستعلام عن كشف اسماء الوجبة الأخيرة

في سياق البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وجبة الدعم الأخيرة في العراق، يُوفر موقع منصة مظلتي الرسمي إمكانية الاستعلام بسهولة.

يجب زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي عبر الإنترنت.

ثانيًا، املأ الحقول المطلوبة ببياناتك الشخصية، مثل اسمك ورقم هويتك الوطنية، في الحقول المخصصة لذلك.

ثالثًا، حدد نوع الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها، حيث قد يكون هناك تصنيفات مختلفة تعتمد على الحالة الاجتماعية أو الاحتياجات الخاصة.

رابعًا، قد تطلب المنصة إدخال معلومات إضافية أو تفاصيل إضافية لتحديد الوجبة وضمان الدقة في البيانات.

خامسًا، بمجرد إكمال الخطوات السابقة، انقر على زر “بحث” أو “استعلام” للحصول على النتائج.

سادسًا، سيتم عرض الكشوفات والمعلومات المتعلقة بالدعم الاجتماعي، بما في ذلك جميع الوجبات التي قد تم تخصيصها لك، بما في ذلك وجبة الدعم الأخيرة.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية.