عروض كارفور شهر مارس 2024…. أقوى العروض والتخفيضات على السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان

يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن عروض كارفور شهر مارس 2024، والذي يسعى في نفس التوقيت من كل عام أن يقدم عدد كبير من التخفيضات والعروض المميزة على عدد السلع والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان واللحوم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الأم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على العروض المميزة التي يقدمها كارفور في شهر مارس 2024….

عروض كارفور شهر مارس 2024

حيث يقدم كارفور خصومات وعروض شهر مارس 2024، على عدد من المنتجات والسلع الغذائية، والتي يحتاج إليها المنزل في شهر رمضان المبارك ، والتصل تصل إلى 50% خصم على اللحوم والخضروات ومنتجات الألبان، وغيرها .

عرض كارفور على كرتونة رمضان 2024

ويقدم كارفور عرض على كرتونة رمضان بقيمة 174 جنيه للكرتونة والتي تحتوي على:

2 كيس مكرونة وزن 300 جرام.

كيس أرز وزن 900 جرام.

زجاجة زيت وزن 600 مللي.

ظرف سمن وزن 300 جرام.

كيس سكر وزن كيلو.

كيس ملح 500 جرام.

عروض كارفور على ياميش رمضان 2024

عرض على التين المجفف وزن 300 جرام بـ 99.95 جنيه بدلاً من 124 جنيه.

عرض على القراصيا وزن 250 جرام بـ 68 جنيه بدلاً من 99 جنيه.

عرض على المشمشية وزن 250 جرام بـ 87 جنيه بدلاً من 124 جنيه.

عرض على عين الجمل وزن كيلو جرام بـ 179 بدلاً من 239 جنيه.

عرض على السوداني وزن 250 جرام بـ 29.50 بدلاً من 39 جنيه.

عرض كارفور على منتجات الألبان

كما يقدم كارفور عرض على منتجات الالبان والتي جاءت كالتالي: