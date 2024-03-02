“ابدأ المغامرة والتشويق” تحميل لعبة كول أوف ديوتي call of duty للأندرويد والآيفون 2024

عند الحديث عن تحميل لعبة كول أوف ديوتي call of duty نجد أنها من الألعاب التي تتمتع بالتشويق، وذلك لأنه عند اللعب تجد أن جميع أحداث اللعبة أنك في الحرب العالمية الثانية وهذا ما جعلها تروق الكثير من اللاعبين، مما تتمتع بالواقعية والأسلحة المختلفة والمميزة ومعارك ومغامرات داخل اللعبة.

أهم مميزات تحميل لعبة كول أوف ديوتي

توجد مميزات عديدة في تحميل لعبة كول أوف ديوتي call of duty وذلك لأنها:

تتميز بالتحديث المستمر ووجود أكثر من مرحلة يمكن أن يتخطاها اللاعب، مع أجواء معركة واقعيه بين لاعبين آخرين.

يمكن للاعبين التواصل والتحدث داخل اللعبة كأنها حياة واقعيه.

كما يوجد تنوع كبير في الأسلحة المختلفة ومضادات للدبابات وصواريخ ورشاشات مسدسات أو سكاكين بشكل كبير من الأسلحة الموجودة على أرض الواقع.

توجد الكثير من الأسلحة والمركبات بأنواعها للاختيار من بينهم أي سلاح أو مركبة جوية أو مركبة بحرية أو مركبة برية.

كما يوجد بها مساحات ومواقع مختلفة في التصميم للعب داخل اللعبة بأجواء واقعيه.

لا تأخذ اللعبة مساحة كبيرة على الجهاز مع سهولة التحميل والتشغيل.

طريقة تحميل لعبة كول أوف ديوتي

لابد عندما نريد الاستمتاع والمغامرة الشيقة والممتعة، من تحميل اللعبة على الجهاز الإلكتروني لديك، وذلك بالخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى متجر جوجل بلاي في الهواتف الأندرويد أو آبل ستور للآيفون.

ثم البحث من عليه عن كول أوف ديوتي.

وتابع خطوات التثبيت وانتظر قليلًا قبل الفتح.

وعند ذلك تكون جاهزة ويمكنك الاستمتاع به.

ما هي أجواء داخل اللعبة ؟

قد تكون أجواء اللعبة في أماكن حارة الصحراوية أو أماكن نزول الثلوج وكل هذا يكون داخل اللعبة، ويمكن أن يصاب اللاعب داخل اللعبة، ولابد أن يحقق اللاعب تقدم مستمر حتى لا يتم اكتشافه وقتله أو إصابته، وقد توجد أشجار كثيفة تساعد اللاعب على الاختباء من الأعداء داخل اللعبة.