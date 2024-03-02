“اطلب زيارة عائلية وفرح أم العيال” .. وزارة الخارجية في السعودية توضح أهم خطوات الاستعلام لطلب الزيارة العائلية من خلال رقم الطلب 1445/2024

تم إطلاق منصة التأشيرات في المملكة العربية السعودية بهدف تقديم مجموعة من الخدمات للمقيمين والمواطنين والمسافرين، وتسهيل الإجراءات الإدارية لتلبية احتياجات الفرد، ومن خلال هذه المنصة، يمكن للأفراد استعلام عن طلبات الزيارة العائلية بسهولة باستخدام رقم الطلب الإلكتروني، كما يتيح هذا النهج الإلكتروني للمستفيدين الوصول إلى المعلومات الخاصة بطلباتهم بشكل مريح وفوري.

كيفية الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية من خلال رقم الطلب

تأكد من اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن طلب زيارة عائلية باستخدام رقم الطلب عبر منصة التأشيرات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات السعودية الإلكترونية.

ابحث عن خيار أو قسم يتيح لك استعلام عن حالة الطلب، وقد يكون هذا الخيار موجود في القائمة الرئيسية للموقع.

اختر نوع الطلب الذي ترغب في الاستعلام عنه، وفي هذه الحالة سيكون “طلب زيارة عائلية”.

أدخل رقم الطلب الخاص بك الذي تم تزويدك به عند تقديم الطلب.

أدخل رمز الصورة المرئية الذي يظهر على الشاشة للتحقق من أنك لست روبوتًا.

انقر على زر “استعلام” أو ما يماثله لبدء عملية الاستعلام.

الاستعلام عن التأشيرة السعودية

تأكد من اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن صدور التأشيرة السعودية: