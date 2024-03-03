10000 دينار لا تفوتك … متى تصب منحة قفة رمضان 2024 وطريقة الحصول عليها وأهم شروطها 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫.𝐠𝐨𝐯.𝐝𝐳

تسعى الحكومة الجزائرية في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار على المواطنين من زوي الدخل المحدود أو الفقيرة، حيث قامت بطرح منحة قفة رمضان التي توفر احتياجات المواطنين في هذا الشهر الكريم، ولكي تقوم الحكومة بتقديم المنحة للفئة الأشد احتياجًا وضعت بعض الشروط التي تبين لها حال كل فئة ومدى استحقاقها للمنحة.

يتساءل الكثيرون عن تفاصيل منحة قفة رمضان في الجزائر والتي نجيب عن هذه الأسئلة في الأسطر التالية.

متى تصب منحة قفة رمضان 2024؟

تسعى الحكومة بتوفير جميع المتطلبات للأسر محدودة الدخل خلال شهر رمضان الكريم، لذلك ستصدر منحة قفة رمضان مع بداية شهر رمضان أو قبله بقليل، ثم أن المنحة تشتمل على دعم كافي للأسر خلال الشهر، وهذا ما تقدمه الحكومة شعورًا منها بما يقع على هذه الأسر من أعباء فوق تحملهم.

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شروط قفة رمضان 2024

تتوجه منحة قفة رمضان 2024 إلى الفئات محدودة الدخل والفقيرة في الجزائر، وحتى يتم تحقيق التوزيع العادل على الجميع وضعت الحكومة الجزائرية الاشتراطات التالية:

يجب أن يكون المتقدم للمنحة مواطن جزائري. وأن يكون مقيم في الجزائر. وأن لا يكون لديه دخل ثابت. وان يكون حسن السير والسلوك، وليس عليه أحكام قضائية. أن يكون المتقدم مسلم الديانة. ليس لدى المتقدم أصول ذات قيمة عالية. أن يقدم جميع المستندات المطلوبة.

مبلغ قفة رمضان 2024

كشفت الحكومة الجزائرية عن منحة قفة رمضان 2024، حيث حدد قيمتها لمن استوفي جميع الشروط السابقة بملغ وقدره عشرة آلاف دينار جزائري، يتم صرفها مع بداية شهر رمضان.

وللحصول على المنحة لابد من الدخول على موقع الحكومة الجزائرية ومن ثم الضغط على منحة قفة رمضان قم إدخال البيانات وإرفاق المستندات وإرسال الطلب ليتم بعد ذلك حصولك على منحة قفة رمضان 2024.