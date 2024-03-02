هل الأخضر اتكسّر؟ ضربة قوية للدولار! هبوط كبير في سعره اليوم!

ارتبط سعر الدولار بجميع السلع والمنتجات التي نستخدمها، وأصبح ارتفاع أسعاره تمثل زيادة كبيرة على المواطنين في جميع السلع مما جعل ذلك الكثير يتابع أخبار أسعار الدولار يومياً، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع ضربة قوية للدولار! هبوط كبير في سعره اليوم!

ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء