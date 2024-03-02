اقتصاد
هل الأخضر اتكسّر؟ ضربة قوية للدولار! هبوط كبير في سعره اليوم!
ارتبط سعر الدولار بجميع السلع والمنتجات التي نستخدمها، وأصبح ارتفاع أسعاره تمثل زيادة كبيرة على المواطنين في جميع السلع مما جعل ذلك الكثير يتابع أخبار أسعار الدولار يومياً، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع ضربة قوية للدولار! هبوط كبير في سعره اليوم!
ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء
- احتلت السوق السوداء الكثير من عملة الدولار وذلك لبيعها للمواطنين بأكثر من ثمنها في البنوك.
- وأخذ الكثير من التجار يختزنون الدولار ويسحبونه من الأسواق بهدف البيع مقابل أعلى سعر.
- ولكن ما حدث في السوق المصري كان مفاجأة كبيرة لمثل هؤلاء التجار، حيث أخذ الدولار في التراجع حتى تراجع اليوم حوالي ٥ جنيه مصري.
- وذلك وفق أخر تعاملات اليوم في البورصة المصرية، حيث سجل رقما أقل من ٤٥ جنيه مصري.
- ويعد ذلك انخفاضا كبيرا وذلك لأن قد وصل سعره منذ أسابيع قليلة إلى ٧٣ جنيه مصري ٧١, ٦٣ جنيه مصري.
- ومن المتوقع حسب آراء علماء الاقتصاد أن يواصل الدولار الهبوط وخاصة بعد قيام الحكومة المصرية بصفقة رأس الحكمة.
- حيث ضخ ذلك المشروع قرابة ٣٥ مليار دولار أمريكي في البنوك المصرية كدفعة أولى فقط.
- ومن المتوقع أيضاً مع دخول الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة إلى البنوك المصرية سوف يستمر نزول سعر الدولار.
- وقد أثارت تلك الأخبار غضب وحزن شديد لتجار الدولار في السوق السوداء المصري.
- وخاصة بعد أن قاموا بشرائه وسحبه بشراهة كبيرة في الفترة الماضية بأسعار عالية.
- وهناك أيضا فئة كبيرة من المواطنين قاموا بشراء دولارات كوسيلة لحفظ أموالهم والاستثمار فيها.
- ومن المتوقع أيضاً بعد الانتهاء من مشروع رأس الحكمة أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشة كبيرة وغير مسبوقة.
- كما يتوقع أيضاً المستثمرون أن تنزل أسعار جميع السلع والمنتجات التي يحتاج إليها المواطنين وتوافرها أيضاً.
- وأخيرا قد نزل سعر الدولار اليوم حوالي ٢٧ جنيه مصري ليسجل ٣٠,٨٣ مصري مقابل الشراء ٣٠,٩٥ مقابل البيع في جميع البنوك المصرية.