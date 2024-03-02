أفضل برامج الأطفال.. تردد قناة كراميش الجديد على نايل وعرب سات بجودة ممتازة.. نزلها الان..!!

تعتبر قناة كراميش من أشهر القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث تعتبر واحدة من القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب شريحة الأطفال بشكل عام، واستطاعت قناة كراميش أن تكون وجهة مفضلة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، نظرا للبرامج والمسلسلات التي تقدمها والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار، وتعتبر قناة كراميش من القنوات التي تحرص على تقديم محتوى يجمع بين التسلية والتعليم.

تردد قناة كراميش الجديد

تردد قناة كراميش يعتبر أحد المواضيع المثارة حول القناة، حيث يبحث الكثيرون عن معرفة التردد الصحيح الذي يمكنهم من متابعة برامج القناة بوضوح ودون انقطاع، وتعتبر قناة كراميش متوفرة على عدد من الأقمار الصناعية المختلفة مثل نايل سات وعرب سات، مما يتيح للمشاهدين في مختلف البلدان العربية التمتع بمشاهدة القناة بسهولة.

تردد قناة كراميش على نايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة كراميش

قناة كراميش هي قناة تلفزيونية عربية مخصصة للأطفال، وتتميز بعدة مميزات منها