“لقاء العمالقة الأهلي vs الزمالك” .. المباراة المنتظرة من جماهير الكرة المصرية في نهائي مصر وأهم القنوات الناقلة 2024

زادت استفسارات محبي كرة القدم حول موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، الذي من المقرر أن يُقام في المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث ستجرى المباراة على أرض ملعب الأول بارك في مدينة الرياض، ويأتي هذا التحول بناءً على دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، ويعكس انتقال موقع المباراة إلى السعودية تعاونا رياضيا وثقافيا بين البلدين.

القنوات الناقلة للمباراة

من المتوقع نقل مباراة الأهلي والزمالك على قناة ON Time Sport وأيضًا على قناة Abu Dhabi Sports، وفيما يلي ترددات القنوات:

تردد قناة ON Time Sport

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب: رأسي.

تردد قناة Abu Dhabi Sports

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

موعد نقل مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة الموافق 8 مارس، وتعتبر هذه المباراة مناسبة خاصة بين الفريقين الكبيرين في كرة القدم المصرية وتشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل جماهير الناديين، كما تجمع المباراة بين الأهلي والزمالك في ملعب بارك في الرياض، المملكة العربية السعودية، وهي المرة الأولى التي تقام فيها نهائي كأس مصر خارج الأراضي المصرية.

قيمة الجائزة للفريق الفائر بالمباراة

تم إعلان تخصيص جائزة قيمة بقيمة 500 ألف دولار من قبل المستشار تركي آل الشيخ، حيث ذلك يضيف عنصرًا إضافيًا من التشويق والمنافسة إلى المباراة التي يتنافس فيها نادي الأهلي ونادي الزمالك لنهائي كأس مصر.