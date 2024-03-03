“التسجيل هُنـــا“ aadl inscription رابط التسجيل في سكنات عدل 3 وشروط التسجيل

يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين عن كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 وذلك بعد إعلان الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة الإسكان عن طرح سكنات عدل 3 في الجزائر و تأتى تلك الخطوة من الدولة الجزائرية في ظل سعيها للرفع من المستوى المعيشي للأفراد لذلك قامت الحكومة الجزائريه بعد إصدار الأوامر من قبل الرئيس عبد المجيد تبون عن كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 وذلك للحصول المواطنين الأكثر احتياجا لوحدة سكنية جيدة وحتى يتمكن المواطن من عيش حياة كريمة وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان أو عن طريق الذهاب إلى أحد مكاتب البريد المتواجدة في جميع الولايات الجزائرية

سكنات عدل 3

نبين في السطور التالية كيفية التسجيل فى سكنات عدل 3 الجزائر 2024.

أولا: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوكالة عدل الجزائرية.

ثانيا: الضغط على إنشاء حساب جديد.

ثالثا: يتم انشاء حساب جديد عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال الخاص بالمتقدم بالاضافة إلى البريد الالكتروني الخاص به.

رابعا: النقر على سكنات عدد 3.

خامسا: يجب ملئ الفراغات المتواجدة في الإستمارة المبنيه على الشاشة والتاكد من صحة جميع البيانات.

سادسا: يجب رفع جميع الاوراق والمستندات المطلوبه بصورة صحيحه.

سابعا: يجب على المتقدم دفع المبالغ المطلوبه حتى تتم عملية التسجيل بشكل سليم ثم طباعة الإستمارة الموضحة على الشاشه.

ثامنا: بعد نجاح عملية التسجيل تقوم الجهات المختصه بالرد عن طريق ارسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب تفيده سواء بالرفض او القبول.

الشروط المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024

قامت الجهات المختصة بتحديد بعض الاشتراطات التي يجب توافرها في الراغبين للحصول على وحده سكنية في سكنات عدة 3 نبينها فيما يلي: