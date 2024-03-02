“صرفت بيها ايه”زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 والوزارة تحدد الفئات الأولى بالرعاية

يهتم عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة بالبحث عن حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 ، والتي يتم تداولها بكثرة على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة هذا الخبر من عدمه ورد وزارة التموين على هذا الأخبار المتداولة……

زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يسعى عدد كبير من المواطنين التأكد من صحة البيانات التي يتم نشرها على المواقع الالكترونية،بشأن زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 ، وبدأ المواطنون صباح الأمس في صرف المقررات التموينية عن شهر مارس 2024، ولم يؤكد أحد منهم عن أي زيادة تم تطبيقها على البطاقات التموينية كما يزعم البعض.

رد وزارة التموين على اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

وكان مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أكد أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن صرف زيادة على بطاقة التموين، مؤكداً أن الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة بالمرة مناشداً المواقع الالكترونية ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخص التموين .

وقد أكد الدكتور”علي المصيلحي” أن الوزارة تعمل بكافة جهودها لدعم المواطن المصري وتوفير العديد من السلع الغذائية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هذا بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعارض أهلاً رمضان بأسعر مخفضة.

من هي الفئات الأولى بالرعاية

وأخيراً أكد “المصيلحي” إلى أنه في حال الإعلان عن زيادة في بطاقة التموين سوف تكون هناك فئات أولى بالرعاية وهي: