الحق الفرصة وسجل الآن …الاستعلام عن اسماء الوجبة الاخيرة +أهم شروط التسجيل حتى تضمن قبولك

يسعى عدد كبير من الراغبين في التسجيل في دعم الوجبة الأخيرة أن يقومون في التسجيل للحصول على الدعم في العام الجديد ، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية أنه بالفعل يتم فرز طلبات من أجل قبول مستفيدين جدد ويمكن الاستعلام عن أسماء الوجبة الاخيرة من موقع الوزارة حيث يتم إعلان الأسماء المقبولين في الدعم عليها، وذلك حيث يمكن لكل المواطنين التي تنطبق عليهم شروط الحصول عليها أن يقوموا بالتسجيل في دعم الوجبة الأخيرة أو الوجبة التاسعة كما يطلقون عليها والتي تقدم للفئات الأكثر احتياج في العراق في إطار الرعاية الاجتماعية وسوف نوضح اليكم اليوم كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية وأهم الشروط التي يجب تحققها في المتقدمين حتى يتم قبولهم.

خطوات الاستعلام عن أسماء الوجبة الاخيرة

وقد خصصت وزارة الموارد البشرية منصة مظلتي من أجل الاستعلام عن أسماء الوجبة الأخيرة، حيث يمكن لجميع المتقدمين للتسجيل في الرعاية الاجتماعية أن يقومون بالاستعلام عن أسمائهم عبر الموقع من خلال الخطوات التالية :

يتم الدخول عبر منصة مظلتي https://spa.gov.iq/umbrella/

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية مثل رقم الهوية وجميع البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول .

يجب عليك اختيار الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

سوف يتم طلب إدخال بعض البيانات قم بكتابتها في الأماكن المخصصة.

عقب الانتهاء اضغط ” استعلام “

سيتم عرض جميع الأسماء المقبولين بشخص تدريجي أمامك.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

وقد وضعت الدولة عدة شروط لابد من تحققها حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وذلك من أجل التأكد من أنهم من الفئات التي تستحق شمولهم بالرعاية وتأتي هذه الشروط على النحو التالي: