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أسعار عمرة رمضان في مصر 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم

Mostafa zainمنذ 3 ساعات
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يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار عمرة رمضان 1445، وذلك لأن العمرة في شهر رمضان لها ثواب كبير فهي تعادل أجر حج إذا كانت في العشر الأواخر من الشهر الكريم، فذلك يجعل لها أولوية كبيرة عند المسلمين ويجدون دافع قوي أن يقومون بأدائها في هذا الوقت من العام.

أسعار عمرة رمضان في مصر 2024

تتراوح أسعار عمرة رمضان في مصر بين 43.5 ألف جنيه وتصل إلى 83.5 ألف وجنيه ويختلف سعر العمرة وفقًا لشركة السياحة المسافر معها المعتمر وكذلك متوسط الأيام التي يقضيها في السعودي، وإليك أسعار عمرة رمضان 2024 التي حددتها وزارة السياحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفترةسعر الغرفة (فردان)سعر الغرفة (ثلاث أفراد)سعر الغرفة (أربع أفراد/خمسة أفراد)
٢٢ شعبان – ٦ رمضان٧٥ ألف جنيه مصري٦٥ ألف جنيه مصري٥٦ ألف جنيه مصري
٤ رمضان – ١٨ رمضان٨٣,٥٠٠ ألف جنيه مصري٨٣,٥٠٠ ألف جنيه مصري
١٥ رمضان – ٧ شوال٤٣,٥٠٠ ألف جنيه مصري٤٣,٥٠٠ ألف جنيه مصري

ما الاوراق المطلوبة للتقديم على عمرة رمضان

يوجد بعض الوثائق التي لابد من تقديمها لكي تحصل على السفر وهى:

  • تصريح سفر إذا كان موظف من هيئة العمل.
  • شهادة إتمام الخدمة الوطنية أو معفى منها.
  • جواز سفر يكون سارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
  • صورة شخصية واضحة بخلفية بيضاء.
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Mostafa zainمنذ 3 ساعات
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