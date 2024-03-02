أسعار عمرة رمضان في مصر 2024 والمستندات المطلوبة للتقديم

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار عمرة رمضان 1445، وذلك لأن العمرة في شهر رمضان لها ثواب كبير فهي تعادل أجر حج إذا كانت في العشر الأواخر من الشهر الكريم، فذلك يجعل لها أولوية كبيرة عند المسلمين ويجدون دافع قوي أن يقومون بأدائها في هذا الوقت من العام.

أسعار عمرة رمضان في مصر 2024

تتراوح أسعار عمرة رمضان في مصر بين 43.5 ألف جنيه وتصل إلى 83.5 ألف وجنيه ويختلف سعر العمرة وفقًا لشركة السياحة المسافر معها المعتمر وكذلك متوسط الأيام التي يقضيها في السعودي، وإليك أسعار عمرة رمضان 2024 التي حددتها وزارة السياحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفترة سعر الغرفة (فردان) سعر الغرفة (ثلاث أفراد) سعر الغرفة (أربع أفراد/خمسة أفراد) ٢٢ شعبان – ٦ رمضان ٧٥ ألف جنيه مصري ٦٥ ألف جنيه مصري ٥٦ ألف جنيه مصري ٤ رمضان – ١٨ رمضان ٨٣,٥٠٠ ألف جنيه مصري – ٨٣,٥٠٠ ألف جنيه مصري ١٥ رمضان – ٧ شوال ٤٣,٥٠٠ ألف جنيه مصري – ٤٣,٥٠٠ ألف جنيه مصري

ما الاوراق المطلوبة للتقديم على عمرة رمضان

يوجد بعض الوثائق التي لابد من تقديمها لكي تحصل على السفر وهى: