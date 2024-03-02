أسعار رخيصة في متناول الجميع! عروض مذهلة في معارض أهلا رمضان حتى 10 مارس!

باقتراب شهر رمضان المبارك، ينشغل المصريون بالبحث عن أسعار السلع الأساسية التي تلبي احتياجاتهم خلال هذا الشهر المبارك، وتخفيف الأعباء المالية التي قد تنتج عن شرائها، ومن هنا، تأتي معارض “أهلا رمضان” كفرصة للمواطنين لاقتناء السلع بأسعار مخفضة، وتوفير احتياجاتهم الضرورية بأسعار ميسرة.

الأسعار في معارض أهلا رمضان

تتضمن معارض “أهلا رمضان” مجموعة شاملة من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، مثل الأرز، والزيت، واللحوم، والسكر، والمكرونة، بالإضافة إلى السلع الرمضانية مثل البلح والياميش.

يتم تقديم السلع بتخفيضات تصل إلى 30٪ في معارض “أهلا رمضان”، مما يساهم في تخفيف الضغوط المالية على المواطنين وتوفير فرص للشراء بأسعار ميسرة مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر خلال هذا الشهر الفضيل.

تشير التوقعات إلى أن السلع المرتبطة بالدولار ستشهد انخفاضات أكبر في الأسعار خلال الأيام القادمة، نظرًا لتراجع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية، وهو ما يعزز الفرصة للمواطنين للاستفادة من هذه التخفيضات وشراء المزيد من السلع بأسعار مناسبة.

يشهد العمل في معارض “أهلا رمضان” تنسيقًا متكاملاً بين الحكومة والجهات المعنية، حيث تم افتتاح أكثر من 115 معرض في مختلف محافظات مصر، مما يضمن توفر السلع للمواطنين في كافة المناطق الريفية والحضرية، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوزيع العادل للسلع وتوفيرها بأسعار معقولة لجميع فئات المجتمع.

وقد أعلن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، خلال فعاليات معارض “أهلا رمضان”، عن تخفيضات هامة على أسعار السلع الأساسية، حيث شملت تلك التخفيضات ما يلي:

تخفيض سعر كيلو الأرز إلى 29 جنيه، بنسبة كسر 3٪، بدلا من 31 جنيه.

تقديم زيت بسعر 70 جنيه للتر الواحد، بدلا من 98 جنيه.

خفض سعر كيلو اللحمة السودانية إلى 250 جنيه.

تقديم اللحوم الطازجة بسعر 320 جنيه للكيلو، بدلا من 480 جنيه.

تأكيدات من الحكومة والجهات المعنية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار جهود الحكومة في تخفيض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك من خلال تنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين.

تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض “أهلا رمضان” من خلال 30 شركة تابعة لها، إضافة إلى 146 شادرًا، مما يضمن توفير السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

تعكس تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، التزام الحكومة بمواصلة جهودها في توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وتخفيضها للمواطنين، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين.

دور الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

تأتي جهود الحكومة المصرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة في معارض “أهلا رمضان” كجزء من سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الضغوط على المواطنين.

الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية

تشهد معارض “أهلا رمضان” تعاونًا مثمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، حيث يشارك أكثر من 124 جناحًا للشركات الخاصة والجهات المشاركة.

تلك الشراكة تعزز التعاون المجتمعي في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

مع استمرار معارض “أهلا رمضان” في تقديم السلع بأسعار مخفضة، وتوقعات بانخفاض أكبر في الأسعار في الأيام القادمة، يتفاءل المواطنون بتوفير المزيد من الفرص لتأمين احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، ويؤكدون على دعمهم وتقديرهم لجهود الحكومة في هذا السياق.