توقعات أسعار الذهب اليوم في العراق في الفترة القادمة وهل يشهد الفترة القادمة صعودية أم لا ؟

يتوقع سوق العراق أن يشهد تقلبات في أسعار الذهب في الفترة القادمة، فأكثر ما يتساءل عنه هذه الفترة أسعار الذهب اليوم في العراق وفي جميع أنحاء العالم، حيث تشهد هذه الفترة تضخم كبير يلحق بجميع دول العالم مما يجعل الذهب الملاذ الأمن لدى كثير من المستثمرين، وهذا قد يؤدي إلى عدم استقرار سعر الذهب.

فمَا هو سعر الذهب اليوم في العراق، وهل سينخفض في الفترة القادمة وما هي التوقعات للأسعار الذهب الفترة القادمة، نبين كل ذلك من خلال موقع البديل الإخباري.

أسعار الذهب اليوم في العراق

شهد اليوم في العراق ارتفاع نسبي لأسعارالذهب مقابلة بالفترة السابقة، حيث وصل اليوم 2مارس 2024 سعر الذهب عيار 24 إلى 87733 دينار، وسعر الذهب عيار 22 إلى 80422 دينار، وسعر الذهب عيار 21 إلى 76767 دينار، وسعر الذهب عيار 18 إلى 65800 دينار، وسعر الذهب عيار 14 إلى 51178، في حين بلغ أونصة الذهب 2728809 دينار سعر بيع، وسعر الشراء إلى 2730119 دينار.

متى ينخفض سعر الذهب في العراق؟

يُتوقع أن يشهد الذهب العالمي اتجاهات صعودية خلال عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 2300 دولار للأونصة، ويُتوقع أيضا أن يزداد الطلب على الذهب في العراق خلال عام 2024، مع استمرار المخاطر الأمنية والسياسية بشكل عام، لذا من المتوقع أن أسعار الذهب في العراق أن تشهد اتجاهات صعودية خلال عام 2024 في حالة زيادة الطلب عليه أو جعله الملاذ الأمن للمستثمرين.

ولكن، من المهم التأكيد على أن هذه التوقعات قابلة للتغيير، وأن أسعار الذهب قد تتأثر بعوامل أخرى غير متوقعة.