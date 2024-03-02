بجودة عالية..شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 مترجمة عبر قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية

يبحث العديد من المواطنين الذين يعشقون الدراما التركية عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151، حيث أن مسلسل قيامة عثمان التاريخي استطاع تكوين قاعدة جماهرية كبيرة، لهذا يبحث العديد من حلقات وموعد عرض المسلسل التاريخي، لذلك سنتعرف على موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 151، وتردد القنوات الناقلة له.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151

يقوم متابعين مسلسل المؤسس عثمان بالبحث عن موعد عرض الحلقة 151، حيث قامت قناة atv بالإعلان عن أنه سيتم عرض الحلقة في يوم الأربعاء الموافق السابع من شهر مارس 2024، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، كما أنه سيتم العرض أيضًا للحلقة على قناة الفجر الجزائرية وستكون مدبلجة إلى اللغة العربية، وذلك في يوم الخميس الموافق الثامن من شهر مارس لعام 2024، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترددات قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يعد تردد قناة ATV على النايل سات كالآتي:

كتابة التردد 10796.

كما يتم كتابة معامل الترميز 27500.

أما معامل التصحيح هو 5/6.

ويكون الاستقطاب عمودي.

أما تردد قناة ATV على ترك سات، فهو كالآتي:

يعد تردد قناة ATV هو 11628.

كما أن معامل الترميز 27500.

ويكون معامل التصحيح: 5/6.

أما الاستقطاب فيكون عمودي.

ترددات قناة الفجر الجزائرية لنقل مسلسل المؤسس عثمان

تم الإعلان عن أن تردد قناة الفجر الجزائرية ليتمكن المواطنين من متابعة مسلسل المؤسس عثمان على النايل سات كالآتي:

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أما التردد على عرب سات فهو كما يليك