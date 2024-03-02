“إلحق وظيفتك” التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2024 [خطيب – إمام مسجد – مدرس] عبر بوابة الوظائف الحكومية

التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2024، تعد وزارة الأوقاف من الجهات الرسمية المهمة في مصر حيث قامت هيئة الوزارة بإطلاق وظائف مختصة من وظائف خطيب وإمام أو مدرس حيث تتراوح فرص العمل التي أتاحتها الوزارة مما يقرب 1000 وظيفة شاغرة للمساهمة في منح فرصة للشباب لعرض مواهبهم في الإلقاء وإجادة الخطابة مما يساهم في تقديم جيل من الشباب الواعي الذي بمثابة فخر للأمة الإسلامية، وإليكم آخر مستجدات الوظائف الشاغرة.

التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2024

التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2024 التي انطلقت خلال الفترة الماضية من قبل هيئة وزارة الأوقاف التي تهدف إلى تقديم فرص عمل للشباب الذي يتحلى بمكارم الدين الإسلامي، وأعلنت الوزارة عن موعد بداية التقديم وموعد الانتهاء من التسجيل لبء مراجعة الطلبات، حيث من المقرر أن يبدأ التقديم في يوم 16 فبراير وينتهي في 16 مارس 2024، لذا تتمثل خطوات التقديم فيما يلي:-

زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لـ بوابة الوظائف الحكومية .

. اختيار وظائف وزارة الأوقاف واضغط على “تقديم الطلب”.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك من الاسم، اسم الشهرة، الرقم القومي، النوع، المحافظة والعنوان بالتفصيل، رقم الهاتف، بيانات المؤهل، التقدير، التخصص وأنقر على التالي.

قم باستكمال بقية البيانات من الخبرات السابقة واللغة والمهارات والبرامج التدريبية إن وجد، ثم قم برفع ملفات المستندات المطلوبة.

بعد تعبئة نموذج الاستمارة الالكتروني للوظيفة بدقة اضغط على تقديم طلب.

شروط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2024

التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2024 يستلزم الاستيفاء بمجموعة من المعايير والشروط المطلوبة بناءًا على كل وظيفة مما يتسابق الكثيرين في البحث عن تلك المعايير والوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الأوقاف المصرية، مما دفع الوزارة بالإعلان عن مجموعة من الشروط لي يتمكن المواطنين أو من يجد نفسه مؤهل لهذه الفرصة أن يبادر بالتقديم وفقا لتلك الشروط التي تتمثل في الآتي: