براءة ان شاء الله الحق قدم الطلب .. موعد صدور العفو الملكي الجديد 1445+خطوات التسجيل السريع على ابشر

ينتظر أهل السجناء إصدار قرار العفو الملكي على أحر من الجمر، وذلك حتى يكون لبعض السجناء فرصة في الحصول على الإفراج في أحد قرارات العفو التي تصدر بأمر من الملك “سلمان بن عبدالعزيز” كل عام مع اقتراب الموسم والأعياد الوطنية لذلك أصبح البحث عن موعد صدور العفو الملكي الجديد 1445 يعج مواقع التواصل الاجتماعي لذلك نوضح التفاصيل عن موعد صدور قرار العفو وما هي القضايا المستثناة منه.

موعد صدور العفو الملكي الجديد 1445

ونظراً لأن قرار العفو يصدر بأمر شخصي من خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان تنتظر وزارة الداخلية السعودية صدور حتى تستطيع مديريات السجون بمباشرة إجراءات إطلاق سراح السجناء الذين تم شمولهم بقرار العفو وذلك بعد الإعلان رسمياً عن أسمائهم ومن المقرر أن يصدر العفو الملكي لهذا العام الهجري قبل حلول شهر رمضان المعظم ب10ايام وإليكم فيما يلي القضايا التي لم يشملها العفو الملكي:

قضايا التحريض وقضايا تهدد أمن المملكة.

القضايا التعدي على رجال الشرطة والتعدي على أشخاص يتمتعون بحصانة.

قضايا النصب و ممارسة السحر والشعوذة، القتل، وخداع الناس.

المحكوم عليهم في قضايا تجارة الأعضاء البشرية وتعذيب الأطفال والأشخاص المخالفين لأحكام منح وإعطاء الجنسية

المحكوم عليهم بتهمة تزوير الأموال وتداولها.

السجناء المتهمون بالتعامل مع المتفجرات والأسلحة أو حمل سلاح بدون ترخيص.

خطوات التسجيل في العفو الملكي الجديد 1445

وتوفر منصة ابشر خدمة تسجيل في العفو الملكي الجديد وذلك يلزم تحقق بعض الشروط حتى يتم قبول طلب العفو عن السجين، ومن أهمها حسن السير والسلوك وإليكم فيما يلي خطوات التسجيل في العفو الملكي:

سجل الدخول بحساب المستخدم عبر منصة ابشر .

قم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية، ومنه ادخل على خدمات وزارة الداخلية في القائمة.

اضغط على “تقديم طلب عفو ملكي لسجين”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في النموذج المخصص.

يلزم إرفاق وإرسال كافة المستندات الضرورية والتحقق من صحة البيانات.