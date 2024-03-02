اجعل أطفالك يمرحون مع أجمل أغاني قناة طيور ببي جديد هالصيصان وماما جابت بيبي وغيرها كتيير

يبحث الكثيرون عن قناة طيور بيبي فجميع الأمهات دائمًا ما يريدن أن يستمتع أبنائهن بأوقات فراغهم دون أن يضيعنها في شيء غير مفيد، لذا هم دائمًا يبحثون عن قناة تقدم محتوى بناء لأبنائهم وهذا ما تفعله قناة طيور الجنة بيبي، التي تقدم محتوى بناء في جميع المجالات التعليمية والثقافية والترفيهية، مما يجعل الأطفال يتعلقون بها ويجعل كذلك الآباء والأمهات يبحثون عن ترددها ليجعلوا أبناءهم يشهدنها.

قناة طيور بيبي جديد

تقدم قناة طيور بيبي العديد من البرامج والفقرات التي تترك اثر إيجابي في نفوس الأطفال مما تجعلهم أو تساعد في جعلهم مكتملون الشخصية من حيث الناحية الثقافة والتعليمية والدينية، ويمكن تنزيل القناة ومشاهدتها على التلفزيون من خلال إضافة الترددات التالية إلى جهاز الريسيفر الخاص بك.

تردد قناة طيور بيبي الجديد على النايل سات

تابع قناة طيور الجنة بيبي على التلفزيون من خلال إضافة الترددات التالية والخاصة بالقمر الصناعي النايل سات وعرب سات:

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي العرب سات:

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4

أغاني طيور بيبي كاملة mp3

العديد من الأغاني تمتاز بها قناة طيور بيبي والتي تغرس في نفوس الأطفال من خلالها القيم الأخلاقية، والتي يمكنك متابعتا على اليوتيوب وغيره من المواقع، فمن هذه الأغاني التالي:

أغاني تعليمية:

الأرقام من 1 إلى 10.

الألوان.

الحيوانات.

الآيات القرآنية.

أغاني ترفيهية:

بابا فرحان.

ماما حامل.

عصفور صغير.

أنا طفل.

يمكنك الاستماع إلى أغاني طيور بيبي على التالي:

قناة طيور بيبي على يوتيوب.

موقع طيور بيبي الإلكتروني.

تطبيقات الأغاني مثل أنغامي و Spotify.

استمتع مع أطفالك بقناة طيور بيبي وما تقدمه من برامج وفقرات مميزة ومفيدة وبناءة.