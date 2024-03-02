“هتاكل لحد ما تزهق” اسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق المصرية ومعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30%

اسعار ياميش رمضان 2024، قارب رمضان على البدء خلال الأسبوع القادم وسرعان ما زادت التساؤلات حول اسعار ياميش رمضان 2024؟ الذي يعتبر من الحلويات والتسالي المختصة بالشهر الكريم، المشهور بطعمه اللذيذ والمفضل لدى الشعب المصري فلا يمكن أن تُقام ولائم لإفطار رمضان إلا وكان طبق الياميش موجود على تلك الوليمة، ومع حلول الشهر الكريم الذي يبعث الطمأنينة في النفس ويعزز من عودة العادات الرائعة بين العائلات أثناء مائدة الإفطار، فإليكم اسعار حلوى الشهر الكريم في هذا المقال.

اسعار ياميش رمضان 2024

اسعار ياميش رمضان 2024 تحتل الصدارة في جميع البيوت المصرية خلال شهر رمضان، هذا الشهر الذي ينتظره العالم أجمع خاصةً الشعب المصري المشهور بأفضل أكلاته والحلويات من بينها الياميش، فهي تأتي في إطار العادات التقليدية القديمة فهو بمثابة تراث لذا يحافظ المصريين على اتباع تلك العادات والحرص على شرائها خلال موسم رمضان، لذا تتمثل اسعار الياميش في الآتي:-

يبلغ سعر كيلو البلح من 35 حتى 80 جنيه.

يتراوح سعر المشمشية 150 جنيه.

يقدر سعر عبوة قمر الدين المصري من 35 لـ 60 جنيه.

يبلغ سعر كيلو الزبيب الفاخر من 150 لـ 200 جنيه.

يصل سعر القراصيا المجففة 300 جنيه.

يقدر سعر التمر الهندي بـ 100 جنيه.

يبلغ سعر الكركاديه 55 لـ 90 جنيه.

يتراوح سعر البندق 200 جنيه.

وصل سعر السوداني المقشر 100 جنية.

سعر العرقسوس 200 جنية للكيلو.

أما عن سعر جوز الهند فبلغ 160 جنية.

سعر عين الجمل سجل 350 جنية.

وسعر اللوز بلغ 520 جنية.

وكذلك وصل سعر كيلو الفستق إلى 750 جنية

أسعار ياميش رمضان 2024 في معارض أهلا رمضان

عرضنا لكم في السابق اسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق المحلية ومن الواجب ذكر أسعار الياميش أيضاً في معارض أهلا رمضان تلك المعارض التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعماً للمواطنين حيث تحتوي هذه المعارض على السلع الغذائية المختلفة بتخفيضات وخصومات كبيرة تصل إلى 30%، وإليكم أسعار الياميش وبعض المنتجات الغذائية في السطور القادمة:-