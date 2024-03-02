“هُنـــــا غرامتك ur.gov.iq“ مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني في العراق 2024

يبحث الكثير من المواطنين داخل العراق عن مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني 2024، وذلك للاستعلام عن الغرامات الموقعة على السيارات الخاصة بهم لدفع تلك الغرامات وتفادي المشكلات الكبيرة التي قد يتعرضون لها بسبب الغرامات الموقعة على السيارة لمخالفتها نظام مديرية المرور العامة والقوانين التي تم وضعها من قبل الدوله للحفاظ على حياة المواطنين، ورغبة من الحكومة العراقية في التسهيل على المواطنين قامت بإطلاق منصة أور الالكترونية التي يمكن من خلالها الاستعلام ودفع غرامات المرور من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للجهات المختصة والوقوف في الطوابير لدفع الغرامات.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

أوضحت مديرية المرور العامة أنه لابد من اتباع بعض الخطوات للاستعلام ودفع غرامات المرور الموقعة على السيارة باستخدام الرقم الالماني بشكل الكتروني، وذلك ما سنتعرف عليه من خلال الخطوات التالية:

أولا: لابد من الولوج إلى منصة أور الالكترونية.

ثانيا: يجب تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

ثالثا: يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة بشكل صحيح في أماكنها المختصة.

رابعا يجب النقر على كلمة استعلم.

خامسا: ستظهر على الفور كافة الغرامات الموقعة على السيارة يجب اختيار طريقة الدفع المناسبة، ثم النقر على دفع الغرامة.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

يرغب الكثير من مالكي السيارات في معرفة قيمة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 في العراق، والتي تختلف من مخالفة لأخرى، حيث يتراوح قيمة المخالفة ما بين 1000 دينار عراقي إلى 10000 دينار عراقي، وذلك ما سنتعرف عليه السطور التالية: