“لولو الشطورة” تردد قناة وناسة Wanasah TV لاجمل الاغاني والاناشيد

زاد الاهتمام بتردد قناة وناسه الجديدة في عام 2024 من قبل العديد من الأطفال وأولياء الأمور حيث تعتبر قناة وناسه واحدة من أهم وأفضل القنوات الفضائية المجانية، وهي تقدم شخصيات كرتونية مضحكة بوضوح وجودة عالية، دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك وتعرض القناة لأطفالنا مبادئ وقيم أساسية لتعزيز قدراتهم العقلية واكتساب مهارات متنوعة، بالإضافة إلى تقديم الترفيه والمرح من خلال أغاني وموسيقى مصممة خصيصًا للأطفال.

قناة وناسة Wanasah TV

تقدم قناة وناسة الفضائية للأطفال مجموعة متنوعة من أغانيها الممتعة والتعليمية، حيث يتعلم الأطفال من خلالها مهارات تعليمية مختلفة. ومن بين ما يميز قناة وناسة هو تقديمها لعدد من تلك الأغاني بواسطة شخصية فتاة تدعى لولو. تعتبر لولو شخصية محبوبة للغاية بين الأطفال في الوطن العربي، ولذا يولون اهتمامًا كبيرًا لمشاهدة ومتابعة أغاني وناسة.

تردد قناة وناسة للاطفال نايل سات

تعتبر قناة وناسة الفضائية قناة فضائية مجانية تبث على الأقمار الصناعية، ولا تتطلب أي رسوم لمشاهدتها. يمكن للجميع الراغبين في متابعة قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات القيام بذلك عن طريق إدخال تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات. وفيما يلي التردد المطلوب:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

تردد قناة وناسة للاطفال نايل سات

لمحبي ومتابعي قناة وناسة الذين يستخدمون القمر الصناعي العرب سات، يُمكنهم الاستمتاع بمشاهدة أحدث الأغاني التي تعرضها القناة من خلال إدخال التردد التالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

جودة الصورة: عالية الدقة (HD).

تقدم قناة وناسة للاطفال مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، بالاضافة للاغاني والاناشيد الممتعة وتشمل برامج الرسوم المتحركة ومنها سالي والمحقق كونان ودروب ريمى والعنكبوتة شينا وعائله عمر وبيب بيب وحرامي سرق لولو ويا لولو يا لولو وكذلك تقدم عدد من برامج الأغاني أناشيد وناسه والأصدقاء والنجوم الصغار وكذلك ناسة شو ومين فينا والعائلة السعيدة وتقدم ايضا برامج أخرى مثل حكايات وناسه ووناسة كيدز وبرنامج وناسة جيم ووناسة دراما ووناسة كوميدي